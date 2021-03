La FA a été critiquée dans un rapport accablant sur les abus sexuels sur les enfants dans le football.

Il accuse l’organe directeur d’un «échec institutionnel», révélant qu’ils «auraient pu faire plus pour assurer la sécurité des enfants» et affirmant que la FA a retardé l’introduction de mesures de protection entre 1995 et 2000, ce qui a mis les jeunes en danger.

La FA a admis que c’était un « jour sombre pour le beau jeu » car il a été constaté qu’ils n’avaient pas réussi à interdire deux pédophiles en série dans l’examen tant attendu et dirigé par le QC, qui soulève de sérieuses questions mais n’accuse pas la FA d’une couverture. en haut.

Et dans un développement choquant, la FA – qui a présenté des « excuses sincères » – a confirmé que l’ancien manager de Crewe, Dario Gradi, qui avait amené le pédophile Barry Bennell au club, restait interdit du jeu car il représentait un risque potentiel pour les enfants.

Un rapport accablant de 710 pages indique que la FA « aurait dû prendre des mesures pour empêcher Barry Bennell (photo) de s’impliquer davantage dans le football » après sa libération de prison en 2003

L’entraîneur de l’équipe de jeunes de Crewe Bennell (à droite) avec le chef de l’équipe première Dario Gradi (à gauche) en mars 1989

La première page du rapport explosif de 710 pages de Clive Sheldon QC, publié mercredi

Un certain nombre de clubs ont été critiqués à travers 700 pages de l’enquête indépendante sur les abus sexuels sur enfants dans le football entre 1970 et 2005.

À la suite de rapports d’abus de la part de personnes assez courageuses pour se manifester, les réponses ont été « rarement compétentes ou appropriées », a conclu Clive Sheldon QC.

La FA a été jugée pour avoir supervisé un environnement dans lequel « en général, la protection de l’enfance n’était pas considérée comme une priorité urgente », à la suite des premières condamnations des contrevenants en 1995.

C’est une constatation qui pourrait ouvrir la porte à des demandes d’indemnisation.

Sheldon, dont le rapport a mis quatre ans à produire, a examiné les cas de plusieurs pédophiles, dont Bennell, arrivé à Crewe en provenance de Manchester City.

Après la libération de Bennell, maintenant de retour en prison, en 2003, la FA « aurait dû prendre des mesures pour l’empêcher de s’impliquer davantage dans le football », a déclaré Sheldon, qui a ajouté: « Le fait de ne pas le faire a permis aux enfants d’être mis au potentiel. risque.’

Sheldon a révélé que la haute direction de City était au courant des rumeurs sur la conduite de Bennell au début des années 1980, mais n’a pas enquêté et « aurait dû le faire ».

Le rapport accablant de Sheldon (photo) a été publié quatre ans après sa commission

L’ancien patron de Crewe, Gradi, est un autre sujet du rapport, mais il n’y a pas eu de critique majeure à l’encontre de l’homme qui est actuellement suspendu du football et a recruté Bennell à Gresty Road.

Il a ajouté que City aurait également dû enquêter sur le fait que les garçons sont restés chez Bennell, où de nombreuses attaques ont eu lieu.

Le QC a conclu qu’il était « probable » que trois administrateurs de Crewe avaient discuté des « préoccupations concernant Bennell qui laissaient entendre son intérêt sexuel pour les enfants » et qu’il n’y avait aucune preuve que le conseil d’un officier de police supérieur au président du club de garder un « briefing de surveillance » sur Bennell a été écouté.

Le QC a fait référence à des sections d’une déclaration de témoin que Bennell a donnée dans une affaire civile contre Crewe en 2003.

Il a déclaré qu’une suggestion selon laquelle personne au club ne savait ou ne soupçonnait d’abus sexuel était « ridicule ».

Il a ajouté: « Je ne peux pas imaginer pourquoi on ne m’a pas dit d’arrêter compte tenu des plaintes formulées.

« Cela dit, avec ce que je sais maintenant, et le fait que Dario Gradi avait beaucoup de garçons chez lui, ce que je pense qu’il continue d’avoir, alors ce n’est pas du tout surprenant. »

Gradi a nié avoir eu connaissance des actions de Bennell. Sheldon, cependant, dit: « J’ai décidé que le compte rendu de Bennell ne pouvait pas être invoqué. »

Eddie Heath (C), a été employé par Chelsea de 1968 jusqu’à ce qu’il soit limogé 11 ans plus tard, en 1979

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, s’est excusé pour un « abus de confiance déchirant » un « jour sombre pour le beau jeu », et on lui a demandé si Gradi restait interdit. «Absolument», dit-il.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, le directeur juridique de la FA, Polly Handford, a déclaré: « Lorsque quelqu’un est expulsé du football pour des raisons de sauvegarde, ce sera parce que … cet individu pourrait potentiellement présenter un risque de préjudice pour les enfants. »

Ailleurs, Chelsea a été critiqué pour ne pas avoir protégé un jeune joueur qui avait signalé des abus commis par l’ancien scout Eddie Heath vers 1975, tandis qu’Aston Villa, alors dirigée par Graham Taylor, « aurait dû signaler à la police les révélations d’abus sexuels par le scout Ted Langford lorsque son rôle a pris fin en juillet 1989 ».

Bennell, qui est actuellement en prison purgeant une cinquième peine pour abus sexuel sur enfant, photographié au cours de sa carrière d’entraîneur

Newcastle « aurait dû agir plus rapidement » après les révélations d’abus de l’entraîneur George Ormond et Peterborough et Southampton étaient « au courant des rumeurs sur le comportement inapproprié » de l’ancien entraîneur Bob Higgins, emprisonné pendant 24 ans en 2019.

Sheldon a déclaré que la FA aurait dû examiner le cas de Higgins après un amendement à ses règles disciplinaires en 2003, qui a abaissé le niveau de preuve, après que des préoccupations ont été soulevées quant à son implication continue dans le jeu en 2002.

Ils ne l’ont pas fait et il a commis d’autres abus.

Sheldon a appelé la FA à faire de l’un de ses membres du conseil un «champion de la protection des enfants», et a ajouté qu’elle devrait élargir les contrôles ponctuels et publier un rapport annuel de sauvegarde.

Manchester City, Newcastle et Southampton ont présenté des excuses. Aucune déclaration n’a été faite par Crewe.

La FA pourrait désormais faire face à une enquête parlementaire.

Le député Julian Knight, président du comité du numérique, de la culture, des médias et du sport, a déclaré: « La FA a de graves questions à répondre sur ses antécédents et doit rassurer les parents sur ce qu’ils font maintenant pour garantir la protection des enfants. prédateurs.

Mark Bullingham (à gauche, directeur général de la FA) a présenté ses excuses aux survivants dans une longue déclaration, dans laquelle il a également exhorté le football à « tirer des leçons et à ne jamais voir se reproduire » les abus.

Gradi a affirmé plus tard qu’il ignorait qu’il avait été suspendu, a déclaré qu’il aimait travailler avec les enfants et a ajouté qu’il ne ferait jamais rien pour leur faire du mal.

L’Offside Trust, mis en place à la suite du scandale, a déclaré à propos du rapport: «C’est comme jouer dans le tournoi le plus long du monde uniquement pour se rendre en finale et se faire dire que le résultat avait déjà été décidé il y a des années; après plus de 1 500 jours d’attente, les survivants ayant parfois le sentiment que le problème était jeté dans les hautes herbes.

Ian Ackley, une victime de Bennell, a décrit la revue comme « diluée comme un Vimto pour un enfant de deux ans ».

Dario Gradi « ne considérait pas une personne mettant les mains sur le pantalon d’un autre comme une agression », déclare un article sur le scandale d’abus sexuels sur des enfants dans le football anglais … mais l’ancien manager de Crewe ÉCHAPPE une critique majeure dans le rapport de 710 pages de la bombe du QC

Dario Gradi « ne considérait pas une personne mettant les mains sur le pantalon d’un autre comme une agression », selon un nouveau rapport explosif sur le scandale d’abus sexuels sur enfants dans le football anglais.

Une critique tant attendue de 710 pages par Clive Sheldon QC a été publiée mercredi, dans laquelle il a été constaté que l’Association de football mettait les enfants en danger en n’interdisant pas deux pédophiles prédateurs en série.

Bien que le rapport soit accablant, Gradi lui-même échappe aux critiques majeures – à l’exception de l’article 9.6.154, qui cite l’ancien directeur de Crewe comme ne considérant pas « une personne mettant les mains sur le pantalon d’un autre » comme une agression.

Gradi (photo) aurait tenté de « lisser » les allégations d’un ancien jeune joueur de Chelsea selon lesquelles Eddie Heath, le recruteur en chef du club, l’avait agressé sexuellement.

L’auteur du rapport, Sheldon QC, a interviewé Gradi en personne, qu’il détaille dans la section neuf et décrit un incident survenu pendant son séjour à Chelsea au début des années 1970 avec le scout Eddie Heath.

Un survivant, nommé uniquement « VS » dans le rapport, a déclaré que « lorsqu’il était dans le pavillon du terrain d’entraînement de Mitcham, Heath l’a attrapé par derrière et « a passé ses mains partout, caressant ma poitrine sous ma chemise » . VS se souvient que Heath lui avait dit: « Fermez les yeux et vous ne sauriez pas si c’était un homme ou une femme. »

Après avoir reçu une plainte du père du jeune joueur, Gradi s’est rendu chez eux et a rappelé à Sheldon QC que le père « lui avait dit à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas causer d’ennuis à Heath ».

Selon Gradi, cela «a donné le ton» qu’il n’allait pas pousser l’incident plus loin, mais il a compris que c’était «inapproprié».

La conversation s’est ensuite tournée vers la « portée des allégations d’abus en général », où Gradi a déclaré que « mettre les mains sur le pantalon d’un autre » n’était pas une agression. Lorsque Sheldon QC l’a informé que c’était le cas, il l’a ensuite accepté.

Gradi a toujours nié tout acte répréhensible quand on lui a parlé des cas de maltraitance d’enfants

Gradi est actuellement suspendu du football et est l’homme qui a recruté Barry Bennell à Crewe. Le rapport comprend également des sections d’une déclaration de témoin que Bennell a faite dans une procédure civile contre le club en 2003.

Dans la déclaration, Bennell dit que l’idée que personne au club «ne savait ou ne soupçonnait que des abus sexuels était perpétré est ridicule». Il ajoute: «Je ne peux pas imaginer pourquoi on ne m’a pas dit de m’arrêter au vu des plaintes formulées. Cela dit cependant, avec ce que je sais maintenant, et le fait que Dario Gradi ait eu beaucoup de garçons chez lui, ce que je crois qu’il continue d’avoir, alors ce n’est pas du tout surprenant.

Sheldon, cependant, dit: «En fin de compte, j’ai décidé que le récit de Bennell ne pouvait pas être invoqué». Gradi a également déclaré à l’enquête que les affirmations de Bennell étaient fausses.