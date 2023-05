La fonte précoce des neiges dans les montagnes de l’Ouest signifie des étés plus secs, plus de risque d’incendie de forêt: étude

Selon une nouvelle étude de l’Université du Colorado à Boulder, le manteau neigeux plus maigre dans les chaînes de montagnes de l’Ouest canadien et des États-Unis entraîne des étés plus secs et augmente le risque d’incendie de forêt.

L’auteure principale, Kate Hale, a déclaré que son équipe avait analysé les données sur la neige en montagne et constaté que le stockage de l’eau dans le manteau neigeux avait diminué de plus de 25 % entre 1950 et 2013. Cela, a-t-elle dit, peut être attribué à une fonte des neiges plus précoce, à moins de chutes de neige et à plus de pluie.

« Nous avons en fait vu certains des signaux les plus forts dans les Rocheuses canadiennes, grâce à cette diminution des chutes de neige, puis à la fonte des neiges et à la génération de précipitations », a déclaré Hale dans une interview.

Selon l’étude, la fonte des neiges constitue la principale ressource en eau dans les régions montagneuses de l’ouest. Les gammes stockent la neige tout au long de l’hiver, qui fond ensuite au printemps et en été lorsque la demande en eau atteint son maximum.

Hale a déclaré que la neige dans ces régions ne commencerait généralement pas à fondre avant la fin mai ou juin, mais a commencé à montrer des signes de fonte des neiges dès mars.

Un tel changement dans la fonte des neiges peut poser des défis aux résidents, car une grande partie de l’infrastructure de ces régions a été conçue pour s’adapter à la disponibilité de l’eau, a déclaré Hale.

« La fonte des neiges fournit la plupart des ressources en eau en aval, de sorte que s’il y a plus de fonte des neiges plus tôt dans l’année, cela signifie qu’il y en aura moins pour plus tard dans l’année », a-t-elle déclaré.

Holly Chubb, chercheuse sur le climat à l’Université de la Colombie-Britannique, a accepté, affirmant qu’une grave baisse du manteau neigeux causerait des «problèmes en cascade» pour la sécurité énergétique en Colombie-Britannique.

« Nous comptons sur l’énergie hydroélectrique comme source majeure pour alimenter nos entreprises, nos maisons et nos écoles, et l’énergie hydroélectrique est généralement alimentée par le glacier, qui remplit nos réservoirs », a-t-elle déclaré dans une interview.

« Nous devrons peut-être vraiment ajuster notre utilisation, notre consommation et réfléchir à la manière dont nous utilisons réellement l’hydroélectricité en Colombie-Britannique »

Elle a déclaré que les changements dans la fonte des neiges pourraient avoir un impact sur le sol et entraîner une augmentation de la taille et de la durée des incendies de forêt.

Cela pourrait également perturber la faune, a-t-elle ajouté. Par exemple, elle a déclaré que la fonte précoce des neiges pourrait modifier le volume et la température des rivières, ce qui pourrait empêcher les poissons de frayer et réduire la population de saumons de la province.

« Toutes ces informations sur le moment de la fonte des neiges sont vraiment, vraiment essentielles à notre sécurité énergétique culturelle, économique et générale en Colombie-Britannique », a-t-elle déclaré.

Elle a suggéré que les gouvernements suivent les conseils des dirigeants autochtones.

« Ils ont vu les changements dans ce paysage depuis des milliers d’années », a-t-elle déclaré. « Ils ont une connaissance et une relation profondes avec la terre, avec le saumon, avec les ours que nous n’avons pas et ce système de connaissances est incroyablement précieux. »

Nono Shen, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023