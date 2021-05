La fonte du glacier de l’Atlantique augmentera le niveau de la mer de 20% de plus que prévu

Le réchauffement climatique fait fondre nos glaciers plus rapidement et le niveau de la mer augmente d’une moyenne mondiale alarmante de 3,3 millimètres par an depuis 1993, qui s’accélère depuis. De nouveaux calculs montrent que l’effondrement continu de la calotte glaciaire de l’Atlantique Ouest, qui implique la fonte du glacier et la montée de son substrat rocheux, inondera nos océans de 20% de plus que la moyenne mondiale précédemment calculée de trois à quatre mètres. La montée du substrat rocheux, qui n’était pas considérée comme une grande source de préoccupation, ajoutera une moyenne mondiale d’augmentation d’un mètre du niveau de la mer au cours des mille prochaines années, a constaté leétudepublié dans la revue Science Advances le 30 avril.

Cette élévation s’explique par le rebond glaciaire ou l’écoulement du manteau terrestre, les couches visqueuses de roche et de glace sous la croûte terrestre. Lorsqu’un glacier fond, il devient plus lourd en poussant plus fort sur son substrat rocheux, le manteau. À un moment où il devient trop lourd pour son substrat rocheux, il pousse vers le bas dans le manteau. En conséquence, le manteau commence à gonfler, provoquant une élévation du niveau de la mer dans l’océan environnant. Dans une analogie,NASAle compare à un pudding épais ne pouvant supporter le poids d’une gaufrette à la vanille, devenu lourd parce qu’une fraise est posée sur le dessus. En conséquence, le pudding se gonfle. Ici, le pudding du manteau amène les océans à inonder leurs côtes.

Les glaciers du Groenland et de l’Antarctique poussent leur croûte vers le bas depuis des milliers d’années. Si la vitesse est augmentée, cela fera des ravages sur les côtes. Et les glaciers fondent déjà à une vitesse plus élevée, grâce au réchauffement climatique causé par les dommages continus causés à l’environnement par les humains. L’élévation du niveau de la mer a un impact catastrophique dans les décennies à venir, tel que le niveau des inondations chroniques atteindra plus haut que les maisons de 300 millions de personnes. En 2100, environ 200 millions de personnes perdent définitivement leur maison à cause des océans inondés.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici