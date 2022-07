La fonte des routes, les malheurs du mercure et la vague de chaleur européenne sont une alarme que les humains ne devraient pas répéter

Ignorer la crise climatique a conduit à des températures insupportables et, par conséquent, l’Europe brûle maintenant dans ce qui est considéré comme la pire vague de chaleur depuis des années. Selon plusieurs rapports, des responsables en Espagne et au Portugal ont déclaré que la terrible chaleur avait déjà fait plus de 600 victimes, et en Grande-Bretagne, les autorités ont mis en garde contre des centaines de morts. Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 166 000 personnes sont mortes à cause de températures extrêmes entre 1998 et 2017.

Les vagues de chaleur sont considérées comme des tueurs mortels car elles peuvent causer de graves lésions rénales et des accidents vasculaires cérébraux. Jusqu’à présent, l’Angleterre est la plus touchée, car elle a enregistré sa journée la plus chaude de tous les temps, la température augmentant de plus de 40 degrés Celsius dans certaines parties du pays. Les thermomètres ont atteint 40,3 ° C à Coningsby dans le Lincolnshire. En outre, un total de 33 autres emplacements ont dépassé la précédente température la plus élevée du Royaume-Uni de 38,7 ° C, qui avait été fixée en 2019.

En conséquence, des incendies majeurs ont été enregistrés. Dans l’est de Londres, des maisons ont été éventrées après qu’un incendie massif a pris le relais. Des centaines de pompiers ont eu du mal à lutter contre les incendies dans tout Londres, y compris à Wennington. C’est là qu’un feu d’herbe s’est propagé aux propriétés.

De plus, une pointe inhabituelle du mercure a entraîné des cas de fonte des routes à divers endroits. Selon un rapport du Mirror, une route à Stockport, dans le Grand Manchester, s’est transformée en une glu collante. C’est après que la chaleur a liquéfié l’asphalte. «C’était si doux que vos pieds se coinçaient dedans si vous traversiez. Le tarmac était tout coincé dans les bandes de roulement de mes pneus », a déclaré un habitant local.

Plusieurs trains ont également été reportés après que des voies ont pris feu. Une image partagée par Network Rails a montré comment les rails étaient devenus noirs après avoir pris feu. Il a également montré comment le signal du train avait fondu en raison de la chaleur torride.

La ligne principale de la côte est a rouvert à la suite d’un incendie qui s’est propagé à la voie à Sandy, Bedfordshire – en raison de la chaleur extrême. ️ ⚠️ Des perturbations sont encore à prévoir tout au long de la journée, alors vérifiez avant de vous déplacer – @nationalrailenq. ➡️ https://t.co/4wBwJJ7g6T pic.twitter.com/qQ1fj0f0NG – Réseau ferroviaire (@networkrail) 20 juillet 2022

Vérifiez avant de voyager en train dès aujourd’hui ! Les trajets prendront beaucoup plus de temps que d’habitude pendant que nous poursuivons les réparations causées par le #Vague De Chaleur. Les rails gondolés, les incendies et l’affaissement de l’équipement des lignes aériennes ne sont que quelques-uns des problèmes qui affectent le chemin de fer.@nationalrailenq #heatwaveuk pic.twitter.com/ZjRacHqPtU – Réseau ferroviaire (@networkrail) 20 juillet 2022

Chaque jour, nous avons environ 30 000 km de voies ferrées, mais le réseau était 9 km plus long hier ! Pourquoi❓ Parce que la chaleur record a permis de dilater chaque kilomètre de rail de 30cm ! Fil de discussion: https://t.co/ktgEMy0Zpa#statoftheday #Vague De Chaleur pic.twitter.com/xcoBCAGnEp – Réseau ferroviaire (@networkrail) 20 juillet 2022

Alors que la situation semble devenir incontrôlable, un scientifique britannique de haut niveau a averti que le pays pourrait connaître des vagues de chaleur brutales toutes les quelques années si la question du changement climatique n’était pas abordée. Le scientifique en chef du Met Office, Stephen Belcher, dans une vidéo téléchargée sur le Twitter du Met Office, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à voir cela dans sa carrière. Il a en outre ajouté que cela vient comme un véritable rappel que le climat a changé, et qu’il continuera à changer dans un proche avenir. “Si nous continuons dans un scénario à fortes émissions, nous pourrions continuer à voir des températures comme celle-ci tous les trois ans”, a ajouté le scientifique.

Le chef de la science et de la technologie du Met Office, le professeur Stephen Belcher, revient sur le fait que le Royaume-Uni a dépassé les 40 ° C pour la première fois pic.twitter.com/d57FGJx8To — Met Office (@metoffice) 19 juillet 2022

Diverses mesures préventives sont prises par les Britanniques pour traverser le climat extrême. Les autorités ont mis en garde contre l’utilisation des transports publics, des dizaines d’écoles ont été fermées et les hôpitaux ont également annulé des procédures non essentielles. Les gens ont pris le contrôle des médias sociaux et partagé des cas où les résidents locaux peuvent être vus en difficulté.

Alors que les Anglais traversent des épreuves, les Indiens se sont fait un devoir de profiter pleinement de la situation. L’Inde est depuis longtemps la cible d’étés brutaux. Non seulement les Indiens s’y sont habitués, mais ils se sont également adaptés aux conditions météorologiques extrêmes. Dans certaines régions de l’Inde, la température dépasse les 50 degrés Celsius et pour eux l’été britannique équivaut au printemps. Voici comment Desis a réagi à la vague de chaleur en cours au Royaume-Uni.

Je ne peux pas comprendre ce gémissement de vague de chaleur au Royaume-Uni. White Master a réussi à coloniser l’Inde sans climatisation, donc il devrait vraiment pouvoir survivre à 40° très bien https://t.co/W8ZtniCmgi – Praveen Swami (@praveenswami) 20 juillet 2022

Regarder les gens au Royaume-Uni pleurer à propos de la vague de chaleur basée à 39 degrés est drôle et discret comme nous obtenons 46 degrés ici en Inde merci beaucoup maintenant prenons tous le réchauffement climatique au sérieux – Nat (@NotUrRegularNat) 19 juillet 2022

L’Inde subit cette vague de chaleur de 40°c et plus depuis plus d’une décennie. Le Royaume-Uni est un nouveau venu dans ses phénomènes de réchauffement climatique. Un plan de survie à la chaleur estivale devrait être mis à la disposition des citoyens alors qu’ils font face au réchauffement climatique, la nouvelle norme. – Chris (@chris_sequeira) 19 juillet 2022

Je suppose que l’Inde pourrait apprendre au Royaume-Uni comment faire face à une vague de chaleur estivale. — Foc (@jhender) 19 juillet 2022

les britanniques se débattent dans cette vague de chaleur… restez forts… vos ancêtres ont colonisé des pays entiers dans cette chaleur – Panique! Au discours (sur le colonialisme) (@kinjaldave7) 17 juillet 2022

Mis à part les railleries, les vagues de chaleur deviennent extrêmes chaque jour qui passe en raison du changement climatique induit par l’homme et apparemment catastrophique. Les bonnes mesures, si elles ne sont pas prises dans un proche avenir, pourraient signifier que l’humanité devra faire face à une situation sans précédent.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.