La fonte des glaciers révèle les restes d’un alpiniste près du Cervin

Commentez cette histoire Commentaire

Les restes d’un alpiniste allemand porté disparu depuis près de quatre décennies ont été découverts dans la fonte des glaces juste à côté du mont Cervin au début du mois, a annoncé vendredi la police suisse. Une photo publiée par la police montrait les affaires de l’homme – des cordes d’escalade, un tissu gris et une singulière botte noire à lacets cramoisis – bien préservées des années passées dans la glace et la neige.

C’est une découverte macabre qui souligne la nature impitoyable des plus hauts sommets du monde et la façon dont le changement climatique déforme les magnifiques sommets.

La police du canton du Valais, dans le sud-ouest de la Suisse, n’a pas identifié publiquement l’homme, mais a déclaré que l’analyse ADN a révélé qu’il s’agissait d’un alpiniste allemand de 38 ans qui avait été porté disparu en septembre 1986.

« Les corps d’alpinistes dont la disparition a été signalée il y a des décennies sont de plus en plus retrouvés en raison du recul des glaciers », ont déclaré les forces de l’ordre.

Le Cervin est une montagne en forme de pyramide de 14 692 pieds de haut qui chevauche les frontières de la Suisse et de l’Italie. En 2011, on estime qu’au moins 500 personnes sont mortes en tentant de l’escalader – un nombre de morts nettement plus élevé que le mont Everest, le plus haut sommet du monde à un peu plus de 29 000 pieds. L’Everest borde la Chine et le Népal.

Une Norvégienne et son guide sherpa népalais établissent un nouveau record en escaladant 14 plus hauts sommets en 92 jours

La hausse des températures et la fonte des glaciers ont non seulement révélé plus de corps, mais ont également rendu le voyage des autres alpinistes encore plus dangereux, car la fonte du pergélisol augmente le risque de glissements de terrain et de chutes de pierres. Le volume des glaciers alpins a diminué d’environ 60% depuis le milieu du XIXe siècle, selon le Centre national suisse des services climatiques, et les jours de neige annuels ont également diminué depuis au moins les années 1970.

En 2014, les restes d’un alpiniste tchèque porté disparu depuis 1974 ont été retrouvés près du mont Titlis en Suisse. Sur le Cervin, les restes d’un alpiniste britannique ont été retrouvés en 2013, plus de trois décennies après sa disparition. Environ deux ans plus tard, les corps de deux alpinistes japonais ont également été découverts, clôturant un mystère de près de 45 ans.

Les corps des alpinistes disparus sont difficiles à localiser s’ils sont ensevelis sous la neige ou glissent plus loin sur les pentes au fil du temps. Même s’ils sont retrouvés, certains restent bloqués car les conditions météorologiques instables, les mauvaises conditions de vol et l’effort physique lié au déplacement de poids morts à haute altitude sont risqués pour les chercheurs. À quelques reprises, des personnes sont mortes en essayant de récupérer des corps sur les plus hauts sommets du monde.

Offrez cet article Article cadeau