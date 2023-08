La fonte des glaciers révèle le corps d’un alpiniste porté disparu depuis les années 1980 | Nouvelles du monde

L’alpiniste n’a pas été nommé, mais l’analyse ADN a confirmé que le corps était celui d’un Allemand qui avait 38 ans lorsqu’il a disparu en 1986 (Photo : Reuters) Les restes humains trouvés sur un glacier suisse en train de fondre appartiennent à un Alpiniste allemand disparu en 1986. Ces dernières années, le recul des glaciers alpins dû au changement climatique a vu de telles découvertes devenir de plus en plus régulières. Un groupe d’alpinistes a retrouvé le corps en traversant le glacier Theodul au-dessus de Zermatt, près du célèbre mont Cervin, au début du mois. On dit qu’ils ont vu une seule chaussure de randonnée et un ensemble de crampons dépassant de la glace. La police n’a pas nommé l’homme disparu, mais a déclaré que des tests ADN avaient confirmé son identité. Au moment de sa disparition, une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée pour tenter de le localiser. Le changement climatique a considérablement accéléré le recul des glaciers suisses. Le glacier Theodul près de Zermatt, en Suisse, où le corps de l’homme a été retrouvé (Photo: Getty) Ce mois de juin s’est avéré le plus chaud et le plus sec jamais enregistré dans le pays, tandis que l’année dernière, les experts ont été choqués de découvrir que les glaciers suisses avaient perdu plus de la moitié de leur volume depuis 1931. Si ce rétrécissement, déjà beaucoup plus rapide que prévu, se poursuit à son rythme actuel, les scientifiques avertissent que presque tous les glaciers alpins auront disparu d’ici la fin du siècle. Cela signifie que des découvertes telles que celle des restes de l’alpiniste allemand, déjà faites presque chaque année, deviendront de plus en plus fréquentes. Plus: Tendance

En 2022, la fonte du glacier d’Aletsch, dans les Alpes bernoises, a révélé l’épave d’un avion qui s’était écrasé en 1968. Le corps de l’alpiniste britannique Jonathan Conville a également été repéré en 2014, plus de 35 ans après sa disparition, par un hélicoptère en route pour livrer des vivres à un réfugié des montagnes sur le Cervin. L’année suivante, les restes de deux alpinistes japonais, disparus depuis 1970, sont également découverts. PLUS : Un mineur à la retraite emprisonné pour avoir tué sa femme en phase terminale et pourrait être libéré dans quelques semaines

PLUS : Le Met Office prévient que le Royaume-Uni est prêt pour neuf jours de pluie consécutifs

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();Lien source