La fonte des glaces en Antarctique peut menacer 98 % des colonies de manchots empereurs d’ici 2100

Alors que le changement climatique menace l’habitat de glace de mer des manchots empereurs, le US Fish and Wildlife Service a annoncé mardi une proposition visant à inscrire l’espèce sur la liste des espèces menacées en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition.

« Le cycle de vie des manchots empereurs est lié à une banquise stable, dont ils ont besoin pour se reproduire, se nourrir et muer », a déclaré Stephanie Jenouvrier, écologiste des manchots à la Woods Hole Oceanographic Institution.

Une recherche publiée mardi dans la revue Global Change Biology a révélé que d’ici 2100, 98% des colonies de manchots empereurs pourraient être au bord de l’extinction, si aucun changement n’est apporté aux taux actuels d’émissions de carbone et de changement climatique.

Environ 70 % des colonies seront en danger plus tôt, d’ici 2050.

La nouvelle étude a examiné les tendances globales du réchauffement et la probabilité croissante de fluctuations météorologiques extrêmes dues au réchauffement climatique. Et il a noté que des niveaux extrêmement bas de glace de mer en 2016 ont conduit à un échec de reproduction massif d’une colonie de manchots empereurs dans la baie de Halley en Antarctique.

Cette année-là, la banquise saisonnière s’est rompue avant que les poussins de manchots aient le temps de développer des plumes adultes imperméables, et environ 10 000 oisillons se sont noyés, a déclaré Jenouvrier. La colonie ne s’est pas rétablie par la suite.

Les manchots empereurs se reproduisent exclusivement en Antarctique pendant l’hiver. Ils supportent des températures de moins 40 degrés Fahrenheit (moins 40 degrés Celsius) et des vents approchant les 90 miles (144 kilomètres) par heure en se blottissant les uns contre les autres en groupes de plusieurs milliers d’oiseaux. Mais ils ne peuvent pas survivre sans suffisamment de glace de mer.

« Ces manchots sont durement touchés par la crise climatique, et le gouvernement américain reconnaît enfin cette menace », a déclaré Sarah Uhlemann, directrice du programme international au Center for Biological Diversity à but non lucratif.

Le gouvernement américain a déjà classé des espèces à l’extérieur du pays comme menacées, y compris l’ours polaire, qui vit dans les régions arctiques et est également menacé par le changement climatique et la perte de glace de mer.

Les manchots empereurs – les plus grands manchots du monde – comptent actuellement environ 270 000 à 280 000 couples reproducteurs, soit 625 000 à 650 000 individus. L’inscription proposée sera publiée dans le Federal Register mercredi pour s’ouvrir à une période de commentaires publics de 60 jours.

L’inscription de l’oiseau offre des protections telles que l’interdiction de les importer à des fins commerciales. Les impacts potentiels sur les manchots doivent également être évalués par les pêcheries marines américaines opérant actuellement en Antarctique.

« Le changement climatique, un défi prioritaire pour cette administration, a un impact sur une variété d’espèces à travers le monde », a déclaré Martha Williams, directrice adjointe principale du service de la faune. « Les décisions prises par les décideurs politiques aujourd’hui et au cours des prochaines décennies détermineront le sort du manchot empereur.

