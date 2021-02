Les scientifiques ont peut-être trouvé la cause de mystérieux glissements de terrain qui se produisent à la surface de Mars. Une équipe de dix scientifiques dans une recherche récente publiée dans Progrès scientifiques suggèrent que la fonte des neiges et le sel présents sur la planète rouge pourraient être la cause des lignées de pente récurrentes, connues sous le nom de RSL.

La recherche dirigée par JL Bishop, chercheur principal à l’Institut SETI en Californie comptait également neuf autres membres, dont M. Yeşilbaş, NW Hinman, FM Burton, AJ Englert, JD Toner, AS McEwen, VC Gulick, EK Gibson et C Koeberl.

Selon un communiqué de presse par SETI, une équipe de scientifiques a étudié les données recueillies à partir de l’expérience scientifique d’imagerie à haute résolution (HiRISE) de l’orbiteur de reconnaissance de Mars (MRO) qui a montré que RSL situé sur des pentes exposées au soleil continuait d’apparaître et / ou de s’étendre au fil du temps.

Dans des études précédentes, on pensait que le RSL était lié aux sels de chlore et les scientifiques ont noté leur présence dans les régions d’affleurements à haute teneur en sulfate. Cependant, l’étude actuelle élargit cette observation avec un modèle d’activité du cryosel proche de la surface basé sur des observations sur le terrain et des expériences en laboratoire. Mais la raison exacte de la formation de RSL sur Mars reste un mystère, mentionnent les scientifiques.

Les scientifiques, qui mènent les enquêtes sur le terrain analogiques de Mars sur des sites Earthat comme les vallées sèches de l’Antarctique, la mer Morte en Israël et le Salar de Pajonales dans le désert d’Atacama, ont constaté que lorsque les sels interagissent avec le gypse ou l’eau souterraine, cela provoque des perturbations sur la surface, y compris l’effondrement et les glissements de terrain. Appliquant la même logique, l’étude suggère que le RSL signifie que la planète rouge contient des sels naturels et de la glace sous sa surface.

Dans un communiqué, Bishop a déclaré que l’équipe de recherche voyait le RSL depuis son orbite par les stries sombres qu’ils produisent sur le sol et qu’ils ont tendance à toujours se produire sur les pentes exposées au soleil, ce qui a conduit les géologues à penser qu’ils étaient liés à la fonte des glaces dès le début. L’auteur principal de la recherche a en outre mentionné que ce qui est intéressant, c’est que le RSL augmente au fil des mois après les tempêtes de poussière, puis s’estompe, et qu’ils semblent se former à plusieurs reprises dans les mêmes régions. L’étude a également révélé que beaucoup de ceux-ci se forment dans la partie équatoriale de Mars, où il y a peu de glace.

L’équipe a également mené des expériences reproduisant le comportement des sels de chlore et des sulfates, y compris le gypse, à basse température, comme sur Mars, pour démontrer à quel point ces sels sont interdépendants. Grâce à ces expériences, les chercheurs ont déduit que peut-être l’eau liquide microscopique migre sous terre sur Mars, transférant des molécules d’eau entre les sulfates et les chlorures.