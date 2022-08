La fonte de la «glace zombie» au Groenland pourrait faire monter le niveau des océans de 10 pouces

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La glace zombie de l’immense calotte glaciaire du Groenland finira par élever le niveau de la mer d’au moins 10 pouces à elle seule, selon une étude publiée lundi.

La glace zombie ou condamnée est de la glace qui est toujours attachée à des zones de glace plus épaisses, mais qui n’est plus alimentée par ces glaciers plus grands. C’est parce que les glaciers parents reçoivent moins de neige de reconstitution. Pendant ce temps, la glace condamnée fond à cause du changement climatique, a déclaré le co-auteur de l’étude, William Colgan, glaciologue au Service géologique du Danemark et du Groenland.

“C’est de la glace morte. Elle va juste fondre et disparaître de la calotte glaciaire”, a déclaré Colgan dans une interview. “Cette glace a été reléguée à l’océan, quel que soit le scénario climatique (émissions) que nous prenons maintenant.”

L’auteur principal de l’étude, Jason Box, glaciologue au Groenland Survey, a déclaré qu’il s’agissait “plus d’un pied dans la tombe”.

Les dix pouces inévitables de l’étude représentent plus du double de l’élévation du niveau de la mer que les scientifiques attendaient auparavant de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland. L’étude publiée dans la revue Nature Climate Change a déclaré qu’elle pourrait atteindre jusqu’à 30 pouces. En revanche, le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’année dernière prévoyait une fourchette de 2 à 5 pouces pour l’élévation probable du niveau de la mer due à la fonte des glaces du Groenland d’ici 2100.

Ce que les scientifiques ont fait pour l’étude a été de regarder la glace en équilibre. En parfait équilibre, les chutes de neige dans les montagnes du Groenland s’écoulent, rechargent et épaississent les flancs des glaciers, équilibrant ce qui fond sur les bords. Mais au cours des dernières décennies, il y a moins de reconstitution et plus de fonte, créant un déséquilibre. Les auteurs de l’étude ont examiné le rapport entre ce qui est ajouté et ce qui est perdu et ont calculé que 3,3 % du volume total de glace du Groenland fondront, peu importe ce qui se passera avec la réduction mondiale de la pollution par le carbone, a déclaré Colgan.

“Je pense que mourir de faim serait une bonne expression”, pour ce qui arrive à la glace, a déclaré Colgan.

L’un des auteurs de l’étude a déclaré que plus de 120 billions de tonnes de glace sont déjà vouées à fondre à cause de l’incapacité de la calotte glaciaire à reconstituer ses bords. Lorsque cette glace fond dans l’eau, si elle était concentrée uniquement sur les États-Unis, elle aurait une profondeur de 37 pieds (11 mètres).

C’est la première fois que des scientifiques calculent une perte de glace minimale – et l’élévation du niveau de la mer qui l’accompagne – pour le Groenland, l’une des deux calottes glaciaires massives de la Terre qui rétrécit lentement en raison du changement climatique dû à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Les scientifiques ont utilisé une technique acceptée pour calculer la perte de glace minimale engagée, celle utilisée sur les glaciers de montagne pour l’ensemble de l’île géante gelée.

Le glaciologue de l’Université d’État de Pennsylvanie, Richard Alley, qui ne faisait pas partie de l’étude mais a déclaré que cela avait du sens, a déclaré que la fonte et l’élévation du niveau de la mer engagées sont comme un glaçon placé dans une tasse de thé chaud dans une pièce chaude.

“Vous avez commis une perte de masse à cause de la glace”, a déclaré Alley dans un e-mail. “De la même manière, la plupart des glaciers de montagne du monde et les bords du Groenland continueraient à perdre de la masse si les températures étaient stabilisées aux niveaux modernes, car ils ont été placés dans de l’air plus chaud, tout comme votre glaçon a été mis dans du thé plus chaud.”

Bien que 10 pouces ne semble pas beaucoup, c’est une moyenne mondiale. Certaines zones côtières seront plus touchées, et les marées hautes et les tempêtes pourraient être encore pires, donc cette élévation du niveau de la mer “aura d’énormes impacts sociétaux, économiques et environnementaux”, a déclaré Ellyn Enderlin, professeur de géosciences à Boise. Université d’État.

Le temps est la clé inconnue ici et un peu un problème avec l’étude, ont déclaré deux scientifiques extérieurs, Leigh Stearns de l’Université du Kansas et Sophie Nowicki de l’Université de Buffalo. Les chercheurs de l’étude ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas estimer le moment de la fonte commise, mais dans la dernière phrase, ils mentionnent “au cours de ce siècle”, sans le soutenir, a déclaré Stearns.

Colgan a répondu que l’équipe ne savait pas combien de temps il faudrait pour que toute la glace condamnée fonde, mais en faisant une supposition éclairée, ce serait probablement d’ici la fin de ce siècle ou au moins en 2150.

Colgan a déclaré qu’il s’agissait en fait du meilleur scénario. L’année 2012 (et à un degré différent 2019) a été une énorme année de fonte, lorsque l’équilibre entre l’ajout et la soustraction de glace était le plus déséquilibré. Si la Terre commence à subir plus d’années comme 2012, la fonte du Groenland pourrait déclencher une élévation du niveau de la mer de 30 pouces, a-t-il déclaré. Ces deux années semblent extrêmes maintenant, mais des années qui semblent normales maintenant auraient été extrêmes il y a 50 ans, a-t-il déclaré.

“C’est ainsi que fonctionne le changement climatique”, a déclaré Colgan. “Les valeurs aberrantes d’aujourd’hui deviennent les moyennes de demain.”