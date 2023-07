La fontaine Price illumine le campus de Mount Morris – Shaw Local

MOUNT MORRIS – La réplique de la fontaine Price originale sur le côté sud du campus de Mount Morris est presque terminée.

La seule chose qui manque est une figurine féminine destinée à couronner la fontaine, a déclaré Jerry Stauffer, qui a dirigé ce projet de plus de dix ans pendant de nombreuses années.

« Il y a une petite figurine d’une fille qui est supposée être dessus », a déclaré Stauffer. « Nous l’appelons une nymphe. »

Le 27 juin, le fiduciaire de la propriété publique de Mount Morris, Mike Fay, a déclaré aux membres du conseil d’administration du village que la figurine était arrivée, mais qu’ils attendaient de l’installer jusqu’à ce que l’installation des caméras de sécurité dans la zone soit terminée.

« L’ancienne base en béton était cassée et fissurée, et il n’y avait aucun moyen de la réparer », a déclaré Stauffer. « C’est pourquoi ils l’ont rasé au bulldozer et ont recommencé. »

Après le retrait de l’ancienne fontaine, l’espace a servi de parterre de fleurs pendant des années, a-t-il déclaré. La fontaine d’origine était en pierre et en béton, tandis que la réplique – basée sur un moule utilisé pour l’original – est en bronze, a déclaré Stauffer.

La forme en bronze permettait à l’eau de s’écouler à travers la fontaine, recréant la pièce d’eau que la fontaine d’origine avait, a-t-il déclaré.

La construction de la réplique de la fontaine a été achevée l’année dernière, mais cette année, une fonction d’éclairage a été ajoutée, a déclaré Stauffer. La fontaine est en service depuis environ deux mois jusqu’à présent cette année, a-t-il déclaré.

La fontaine originale a été présentée au village par le Dr AW Price.