La fontaine de jouvence des cellules T fait un pas de plus – et elle pourrait fonctionner après un seul traitement

La fontaine de jouvence échappe aux explorateurs depuis des lustres. Il s’avère que l’élixir magique anti-âge était peut-être en nous depuis toujours.

Corina Amor Vegas et ses collègues du Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) ont découvert que les cellules T peuvent être reprogrammées pour lutter contre le vieillissement et qu’elles peuvent avoir des « effets à vie ».

Avec le bon ensemble de modifications génétiques, ces globules blancs peuvent attaquer un autre groupe de cellules appelées cellules sénescentes. On pense que ces cellules sont responsables de nombreuses maladies auxquelles nous sommes confrontés plus tard dans la vie.

Les cellules sénescentes sont celles qui arrêtent de se répliquer. En vieillissant, ils s’accumulent dans notre corps, entraînant une inflammation nocive. Bien qu’il existe actuellement plusieurs médicaments capables d’éliminer ces cellules, nombre d’entre eux doivent être pris de manière répétée au fil du temps.

Comme alternative, Amor Vegas et ses collègues se sont tournés vers un médicament « vivant » appelé cellules CAR T (récepteur d’antigène chimérique). Ils ont découvert que les cellules CAR T pouvaient être manipulées pour éliminer les cellules sénescentes chez la souris.

Les résultats, Publié dans la revue Nature Aging, a montré que les souris traitées ont fini par mener une vie plus saine. Ils avaient un poids corporel inférieur, un métabolisme et une tolérance au glucose améliorés, ainsi qu’une activité physique accrue. Tous les avantages sont venus sans aucun dommage tissulaire ni toxicité.

“Si nous le donnons à des souris âgées, elles rajeunissent”, a déclaré le professeur adjoint Amor Vegas. « Si on le donne à de jeunes souris, elles vieillissent plus lentement. Aucune autre thérapie ne peut actuellement faire cela.

Le plus grand pouvoir des cellules CAR T est peut-être leur longévité. L’équipe a découvert qu’une seule dose à un jeune âge peut avoir des effets à vie. Ce traitement unique peut protéger contre des affections qui surviennent fréquemment plus tard dans la vie, comme l’obésité et le diabète.

“Les lymphocytes T ont la capacité de développer une mémoire et de persister dans votre corps pendant de très longues périodes, ce qui est très différent d’un médicament chimique”, a expliqué Amor Vegas. « Avec les cellules CAR T, vous avez la possibilité d’obtenir ce seul traitement, et c’est tout. Pour les pathologies chroniques, c’est un énorme avantage.»

Les patients qui avaient auparavant besoin de traitements plusieurs fois par jour pourraient théoriquement recevoir une perfusion et être prêts à continuer pendant plusieurs années.

Les cellules CAR T ont été utilisées pour traiter divers cancers du sang et ont reçu l’approbation de la FDA à cet effet en 2017. Mais Amor Vegas est l’un des premiers scientifiques à montrer que le potentiel médical des cellules CAR T va encore plus loin que le cancer.

Le laboratoire d’Amor Vegas étudie actuellement si les cellules CAR T permettent aux souris de vivre non seulement en meilleure santé, mais aussi plus longtemps. Et si la même chose se produit chez les humains, l’élixir pourrait s’avérer être une véritable fontaine de jouvence.

(Source: Laboratoire de Cold Spring Harbor)