La fondatrice emprisonnée de Theranos, Elizabeth Holmes, affirme qu’elle ne peut pas payer 250 $ par mois en dédommagement aux victimes

La fondatrice emprisonnée de Theranos, Elizabeth Holmes, a affirmé qu’elle n’était pas en mesure de payer des dédommagements de 250 $ par mois aux victimes de son démarrage de tests sanguins canulars.

Les avocats de l’entrepreneur technologique en disgrâce se sont opposés aux changements proposés qui l’obligeraient à rembourser 3 000 $ par an ou 10 % de ses revenus, selon le montant le plus élevé, lors d’un dépôt au tribunal cette semaine, a rapporté NBC News.

La mère de deux enfants de 39 ans, qui Forbes une fois estimée à 4,5 milliards de dollars, a été reconnue coupable en janvier 2022 de quatre chefs d’accusation de fraude et de complot pour avoir menti sur la technologie de test sanguin de sa société de biotechnologie et avoir escroqué des millions de dollars à des investisseurs.

Elle s’est rendue dans une prison fédérale du Texas le mois dernier pour commencer une peine de 11 ans et trois mois.

Holmes et son ancien partenaire et directeur de l’exploitation de Theranos, Ramesh « Sunny » Balwani, qui a été reconnu coupable lors d’un procès distinct de 12 chefs d’accusation de fraude et de complot, ont été condamnés à rembourser 452 millions de dollars aux victimes.

Les investisseurs directs comprenaient Rupert Murdoch, à qui l’on doit 125 millions de dollars, et l’ancienne secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos.

Holmes fait appel de sa condamnation et de sa peine.

Dans un dossier judiciaire la semaine dernière, les procureurs ont noté que le tribunal n’avait pas inclus de calendrier de remboursement et ont suggéré 250 dollars par mois ou une réduction de 10% des revenus de Holmes.

L’équipe de défense de Holmes s’y est opposée, affirmant que les procureurs essayaient de « fabriquer un dossier qui n’existe pas ».

« La Cour disposait de preuves substantielles montrant les ressources financières limitées de Mme Holmes », ont-ils écrit.

Même si Holmes devait effectuer des paiements de restitution de 250 $ par mois, il lui faudrait encore plus de 150 000 ans pour rembourser le montant total dû aux investisseurs.

Avant de commencer sa peine, Holmes vivait près de San Diego avec son mari Billy Evans et leurs deux jeunes enfants alors qu’elle cherchait à retarder sa remise en prison par le biais de divers appels.

M. Evans est l’héritier d’Evans Hotels, un groupe hôtelier californien d’hôtels-boutiques, de restaurants et de spas de bien-être.

Holmes a quitté l’Université de Stanford à l’âge de 19 ans pour fonder Theranos.

Elle a affirmé avoir développé des dispositifs médicaux capables de diagnostiquer des centaines de maladies et de conditions médicales avec une simple piqûre de sang.

Theranos a attiré des membres du conseil d’administration et des investisseurs de haut niveau, notamment les anciens secrétaires du Cabinet George Shultz, Henry Kissinger et James Mattis.

Elle a été nommée la plus jeune milliardaire autodidacte du monde à 30 ans, après que Theranos ait été évalué à 9 milliards de dollars.

Mais lorsqu’il est apparu que la technologie des tests sanguins ne faisait pas ce qu’elle prétendait, l’entreprise a implosé et elle a été accusée de fraude et de complot en 2018.

Lors de la condamnation l’année dernière, les procureurs ont décrit son infraction comme l’une des «infractions en col blanc les plus importantes que la Silicon Valley ou tout autre district ait connues».

Holmes a choisi « la tromperie plutôt que la franchise » et « s’est nourrie des espoirs de ses investisseurs », ont déclaré les procureurs dans une note de condamnation cinglante.

Forbes a depuis révisé la richesse nette estimée de Holmes à 0 $.