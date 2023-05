La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, se rend pour 11 ans de prison

La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, s’est rendue à une peine de 11 ans de prison, marquant le dernier chapitre d’une saga de fraude de plusieurs années qui a rivé la Silicon Valley.

La fondatrice de la technologie, âgée de 39 ans, est entrée mardi après-midi dans le camp de prisonniers fédéral pour femmes à sécurité minimale situé à Bryan, au Texas. Images capturées de l’extérieur des installations montre qu’elle était accompagnée d’une escorte, n’était pas menottée et portait une tenue décontractée. Holmes est apparue de bonne humeur, souriante en entrant dans le bâtiment.

Holmes était en liberté sous caution depuis qu’elle a été inculpée de fraude en 2018 pour son rôle à la tête de l’entreprise de tests sanguins en faillite. Elle a été reconnue coupable en novembre 2022 de quatre chefs d’accusation d’escroquerie à des investisseurs et condamnée à 11 ans et trois mois de prison.

En vertu de la loi fédérale, Holmes est tenue de purger 85% du temps, même si sa peine est réduite pour bonne conduite. Le camp de prisonniers fédéral Bryan, où Holmes a été condamné à purger sa peine, abrite principalement des femmes incarcérées fédérales en col blanc et non violentes, et ne dispose pas des clôtures et des règles strictes des prisons à haute sécurité. Il s’agit d’un programme axé sur le travail qui exige que tous les détenus occupent un emploi pendant au moins 90 jours.

Holmes arrive pour commencer à purger sa peine de prison pour avoir fraudé des investisseurs. Photo : Go Nakamura/Reuters

Holmes avait tenté de retarder l’exécution de sa peine, arguant qu’elle devrait pouvoir rester hors de détention pendant qu’elle sollicite un nouveau procès fondé sur des actes répréhensibles présumés de la part de l’accusation. Le juge de district américain Edward Davila a rejeté ces demandes, déclarant qu’un nouveau procès ou une annulation du verdict de culpabilité était peu probable.

Holmes aurait passé ses derniers jours de liberté avec son partenaire, Billy Evans, et leurs deux enfants. Son procès a été initialement retardé car elle a donné naissance à son premier enfant en juillet 2021 et elle a comparu à son audience de détermination de la peine en novembre enceinte de son deuxième enfant, né en mars.

Sunny Balwani, ancien partenaire commercial et amoureux de Holmes, a été reconnu coupable des 12 chefs d’accusation de fraude dont il était accusé et a commencé en avril sa peine de 13 ans dans une prison de Californie.

L’emprisonnement des deux figures de proue de Theranos marque la fin de l’histoire dramatique de Theranos – une société que Holmes a fondée en 2003 après avoir abandonné l’Université de Stanford à 19 ans. Elle a promis une technologie révolutionnaire qui pourrait exécuter des centaines de tests de santé sur une seule goutte de sang, amasser des millions de dollars de financement auprès de grands bailleurs de fonds comme l’ancien secrétaire d’État Henry Kissinger et le magnat des médias Rupert Murdoch.

Theranos était évalué à plus de 10 milliards de dollars à son apogée en 2014, jusqu’à ce que le Wall Street Journal en 2015 révèle des lacunes dans la technologie de base de l’entreprise, ce qui a conduit l’institution à s’effondrer rapidement. En 2018, Theranos s’était dissous.

Le procès dramatique de Holmes a duré 18 semaines, avec des témoignages d’investisseurs de haut niveau de Theranos, dont l’ancien secrétaire à la Défense James Mattis. Tout au long de la procédure, l’équipe de défense a dépeint Holmes comme un jeune fondateur ambitieux et naïf qui ignorait à quel point la technologie de Theranos fonctionnait mal. Avant sa condamnation, Holmes a exprimé ses regrets d’avoir laissé tomber « les gens qui croyaient en nous ».

Le camp de prisonniers fédéral où Holmes purgera une peine de 11 ans. Photographie : Michael Wyke/AP

«Je suis dévastée par mes échecs», a-t-elle déclaré. « Chaque jour au cours des dernières années, j’ai ressenti une profonde douleur pour ce que les gens ont traversé parce que je les ai laissé tomber. Je regrette mes échecs avec chaque cellule de mon corps.

On pense que la condamnation sévère – bien plus longue que les 18 mois d’assignation à résidence demandée par l’équipe de Holmes – a créé un nouveau précédent dans la Silicon Valley et son cycle de battage médiatique qui a permis à Theranos de remporter autant de succès qu’avec si peu de freins et contrepoids. .

Holmes, quant à elle, s’est lancée dans une campagne pour réhabiliter son image, brisant sept ans de silence médiatique avec un long profil dans le New York Times sur sa nouvelle vie en tant que « Liz » – une mère dévouée qui a abandonné sa voix de baryton.

Elle fera face à trois ans de liberté surveillée après la fin de sa peine et a été condamnée à payer 452 millions de dollars en dédommagement aux victimes de la fraude.