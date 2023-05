La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, perd l’appel pour rester libre et est frappée d’une énorme facture de restitution

La PDG de Theranos en disgrâce, Elizabeth Holmes, semble bientôt condamnée à la prison après qu’une cour d’appel a rejeté mardi sa demande de rester libre alors qu’elle tente d’annuler sa condamnation pour un canular d’analyse de sang qui lui a valu une renommée et une fortune éphémères.

Dans une autre décision rendue mardi soir, le juge de district américain Edward Davila a ordonné à Holmes de verser 452 millions de dollars américains en dédommagement aux victimes de ses crimes. Holmes est tenue conjointement responsable de ce montant avec son ancien amant et haut lieutenant de Theranos, Ramesh (Sunny) Balwani, qui est déjà en prison après avoir été reconnu coupable d’un plus large éventail de crimes lors d’un procès séparé.

La décision de la Cour d’appel du neuvième circuit sur la tentative de Holmes d’éviter la prison intervient près de trois semaines après qu’elle a déployé une manœuvre judiciaire de dernière minute pour retarder le début de sa peine de 11 ans. Elle avait déjà reçu l’ordre de se rendre aux autorités le 27 avril par Davila, qui l’avait condamnée en novembre.

Davila va maintenant fixer une nouvelle date pour que Holmes, 39 ans, quitte son domicile actuel dans la région de San Diego et se présente en prison.

La punition séparera Holmes de son partenaire actuel, William Evans, de leur fils d’un an, William, et de leur fille de trois mois, Invicta. La grossesse de Holmes avec Invicta a commencé après qu’un jury l’a condamnée pour quatre chefs d’accusation de fraude et de complot en janvier 2022.

Davila a recommandé que Holmes purge sa peine dans une prison pour femmes à Bryan, au Texas. Il n’a pas été révélé si le Bureau fédéral des prisons a accepté la recommandation de Davila ou a assigné Holmes à un autre établissement.

L’ex-partenaire a commencé à purger sa peine en avril

Balwani, jugé après Holmes, a commencé une peine de près de 13 ans de prison en avril après avoir été reconnu coupable de 12 chefs d’accusation de fraude et de complot en juillet dernier. L’homme de 57 ans a été incarcéré dans une prison du sud de la Californie le mois dernier après avoir perdu un effort similaire pour rester en liberté sous caution tout en faisant appel de sa condamnation.

Le verdict contre Holmes est intervenu après 46 jours de témoignages au procès et d’autres preuves qui ont mis en lumière une culture de cupidité et d’orgueil qui a infecté la Silicon Valley alors que la technologie est devenue une influence plus omniprésente sur la société et l’économie au cours des 20 dernières années.

Ramesh (Sunny) Balwani, ancien partenaire domestique et commercial de Holmes, est présenté lors d’une comparution devant le tribunal le 7 décembre 2022. (Jeff Chiu/Associated Press)

Les moments les plus fascinants du procès se sont déroulés lorsque Holmes a pris la barre des témoins pour témoigner pour sa propre défense. En plus de raconter comment elle a fondé Theranos à l’adolescence après avoir abandonné l’Université de Stanford en 2003, Holmes a accusé Balwani de l’avoir abusée émotionnellement et sexuellement.

Elle a également affirmé qu’elle n’avait jamais cessé de croire que Theranos révolutionnerait les soins de santé avec une technologie qui, selon elle, serait capable de rechercher des centaines de maladies et d’autres problèmes potentiels avec seulement quelques gouttes de sang.

Rupert Murdoch devait 125 millions de dollars, selon les règles du tribunal

Tout en poursuivant cette ambition audacieuse, Holmes a levé près d’un milliard de dollars auprès d’une liste d’investisseurs bien nantis, dont le cofondateur d’Oracle Larry Ellison et le magnat des médias Rupert Murdoch. Ces investisseurs sophistiqués ont tous perdu leur argent après qu’une enquête du Wall Street Journal et des examens réglementaires aient révélé de dangereuses failles dans la technologie de Theranos.

Dans sa décision de restitution, Davila a déterminé que Holmes et Balwani devraient payer à Murdoch 125 millions de dollars – de loin le plus parmi les investisseurs énumérés dans son ordonnance. Lors de son procès, le tribunal a appris que Holmes avait personnellement fait pression sur Murdoch, sans succès, pour augmenter la série « Bad Blood » qui a finalement été publiée dans le Journal, dont il est propriétaire.

La restitution oblige également les co-conspirateurs de l’escroquerie Theranos à payer 40 millions de dollars à Walgreens, qui est devenu un investisseur dans la startup après avoir accepté de fournir certains des tests sanguins défectueux dans ses pharmacies en 2013. Un autre 14,5 millions de dollars est dû à Safeway, qui avait également accepté d’être un partenaire commercial de Theranos avant de se retirer.

Lors d’audiences distinctes, les avocats de Holmes et de Balwani ont tenté de persuader Davila que leurs clients respectifs devraient être tenus de payer peu, voire rien. Les procureurs avaient fait pression pour une amende de restitution de l’ordre de 800 millions de dollars.

Balwani et Holmes – dont la participation dans Theranos était autrefois évaluée à 4,5 milliards de dollars – ont indiqué qu’ils étaient presque fauchés après avoir accumulé des millions de dollars de factures juridiques tout en proclamant leur innocence.

Les avocats de Holmes se sont opposés à sa condamnation en raison d’erreurs et d’inconduites présumées survenues lors de son procès. Ils ont également soutenu que les erreurs et les abus qui avaient biaisé le jury étaient si flagrants qu’elle devrait être autorisée à rester en dehors de la prison pendant le déroulement de l’appel – une demande qui a maintenant été rejetée par Davila et la Cour d’appel du neuvième circuit.