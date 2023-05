La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, condamnée à une peine de 11 ans de prison le 30 mai

La PDG disgraciée de Theranos, Elizabeth Holmes, restera libre pendant le week-end du Memorial Day américain avant de se rendre aux autorités le 30 mai pour commencer sa peine de plus de 11 ans de prison pour avoir fraudé des investisseurs dans une escroquerie à des tests sanguins.

Le juge de district américain Edward Davila a fixé la date de déclaration révisée de Holmes après que ses avocats l’ont proposé dans un dossier mercredi. Cela est intervenu après qu’une cour d’appel fédérale a rejeté mardi soir la demande de Holmes de rester hors de prison alors qu’elle tentait d’annuler sa condamnation de janvier 2022 pour quatre chefs d’accusation de fraude et de complot.

La sanction comprend également une facture de restitution de 452 millions de dollars américains que Davila a ordonné à Holmes de payer dans une décision distincte rendue mardi soir.

Les avocats de Holmes ont demandé à Davila d’approuver le délai de déclaration de la prison du 30 mai pour lui donner deux semaines pour régler plusieurs problèmes, notamment la garde d’enfants de son fils William, âgé d’un an, et de sa fille Invicta, âgée de trois mois. Holmes avait initialement reçu l’ordre de commencer sa peine de prison le 27 avril, mais a obtenu un sursis grâce à une manœuvre judiciaire de dernière minute qui lui a donné plus de temps avec ses enfants.

Holmes, 39 ans, est tombée enceinte de William peu de temps avant le début de son procès très médiatisé en septembre 2021 et est tombée enceinte d’Invicta peu de temps après avoir été reconnue coupable de crimes qui auraient pu entraîner une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans.

Le père des deux enfants est William « Billy » Evans, qu’elle a rencontré après avoir rompu avec son ancien partenaire amoureux et commercial, Ramesh « Sunny » Balwani, qui a commencé à purger une peine de près de 13 ans de prison le mois dernier en Californie du Sud. Balwani, 57 ans, a été reconnu coupable de 12 chefs d’accusation de fraude et de complot commis alors qu’il était chef de l’exploitation de Theranos et vivait avec Holmes.

Ramesh ‘Sunny’ Balwani, ancien partenaire commercial de Holmes, purge une peine de 13 ans pour fraude et complot. (Jeff Chiu/Associated Press)

Saga a suscité des représentations de la culture pop

Dans le dossier de mercredi, les avocats de Holmes n’ont pas révélé l’emplacement de la prison à laquelle elle a été assignée pour purger sa peine. Mais ils ont noté qu’elle devait se préparer à voyager en dehors de la Californie, où elle vivait dans la région de San Diego en liberté sous caution. Davila a recommandé que Holmes soit emprisonné à Bryan, au Texas.

Lorsque Holmes sera finalement incarcérée, cela fera tomber le rideau sur une saga qui a jeté une lumière vive sur un chapitre sombre de la Silicon Valley qui lui a valu la gloire et la fortune avant sa chute scandaleuse.

ÉCOUTEZ | Holmes à l’essai :

Brûleur avant22:51Elizabeth Holmes de Theranos est jugée

Après avoir abandonné l’Université de Stanford en 2003 pour fonder Theranos alors qu’elle était encore adolescente, Holmes a promis de révolutionner les soins de santé avec une technologie qui, selon elle, serait capable de détecter des centaines de maladies et d’autres problèmes potentiels avec seulement quelques gouttes de sang. L’idée l’a aidée à lever près d’un milliard de dollars américains auprès d’investisseurs sophistiqués, dont le cofondateur d’Oracle Larry Ellison et le magnat des médias Rupert Murdoch, à qui l’on doit 125 millions de dollars américains en vertu de l’ordonnance de restitution.

Mais les tests sanguins de Theranos n’ont jamais été à la hauteur de la façon dont Holmes s’était vanté avec le soutien de Balwani, entraînant l’effondrement de l’entreprise et une histoire qui a fait l’objet d’un livre, Mauvais sangun documentaire de HBO, L’inventeuret une mini-série Hulu, Le décrochagequi a valu à Amanda Seyfried un Emmy dans le rôle principal.