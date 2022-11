La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, condamnée à plus de 11 ans de prison

Un juge fédéral a condamné vendredi l’ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, qui a été reconnue coupable de plusieurs chefs d’accusation de fraude en janvier, à 135 mois de prison.

Le fondateur en disgrâce de la startup prometteuse de tests sanguins a déjà été comparé à des sommités comme Steve Jobs. Maintenant, elle risque 11 ans et trois mois derrière les barreaux.

Le juge Edward Davila a rendu la décision devant un tribunal de district fédéral de San Jose, en Californie, plus de 10 mois après que Holmes a été reconnu coupable d’avoir fraudé les investisseurs de Theranos sur quatre chefs d’accusation. Le tribunal n’a imposé aucune amende dans le cadre de la peine.

“Je me tiens ici devant vous en prenant la responsabilité de Theranos. J’aimais Theranos. C’était le travail de ma vie”, a déclaré Holmes en larmes en prenant la barre avant la condamnation vendredi. “Je suis dévasté par mon échec. Chaque jour depuis de nombreuses années, j’ai ressenti une profonde douleur pour ce que j’ai fait, parce que je les ai laissé tomber.”

Holmes avait fait face à une peine maximale potentielle de 80 ans de prison.

Holmes et ses avocats avaient demandé la clémence du juge au motif qu’elle était une nouvelle mère. L’homme de 38 ans a demandé moins de 18 mois de prison, ainsi qu’une peine d’assignation à résidence et de travaux d’intérêt général.

Holmes a donné naissance à un enfant lors de son procès en 2021 et est à nouveau enceinte. On ne sait pas si cela aura un impact sur comment, où et quand elle purgera sa peine.

Plus de 140 lettres de la famille, d’amis, d’anciens employés et de partisans de Holmes, dont le sénateur américain Cory Booker et un amiral de la marine à la retraite, ont été soumises au juge Davila pour prouver qu’il était indulgent envers le fondateur controversé, selon le Wall Street Journal.

La représentation de Holmes comme un serviteur désintéressé de la communauté va à l’encontre de l’image esquissée par les procureurs fédéraux lors du procès d’un exécutif fourbe qui se donnerait beaucoup de mal – mettant même en danger les clients – pour cacher les lacunes de Theranos et de sa technologie, qui était positionné comme une avancée révolutionnaire en médecine.

Avant d’annoncer la sanction, Davila a expliqué sa justification de la peine. Il a déclaré que le préjudice causé aux patients de Theranos ne serait pas pris en compte car Holmes a été acquitté de toutes les accusations liées aux patients. Il a ajouté que le fait que Holmes n’ait pas accepté la responsabilité de son crime compterait contre elle.

Holmes a demandé un nouveau procès dans un dossier judiciaire du 6 septembre, à la suite d’une visite à son domicile par un ancien employé de Theranos au cours de laquelle il aurait dit à son partenaire qu’il regrettait d’avoir témoigné contre Holmes. Le juge Davila a finalement rejeté la demande comme motif insuffisant pour un nouveau procès, mais a retardé la condamnation de près de deux mois.

L’ancien dirigeant de Theranos, Sunny Balwani, a également été reconnu coupable de fraude lors d’un procès séparé et pourrait encore être condamné d’ici la fin de l’année.

Correction, 14h25 PT : Une version antérieure de cette histoire déformait le nombre de mois ajoutés à la peine de 11 ans de Holmes. C’est trois mois.