La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, commencera aujourd’hui une peine de 11 ans de prison

La PDG disgraciée de Theranos, Elizabeth Holmes, devrait déménager dans sa nouvelle maison – une prison fédérale où elle a été condamnée à passer les 11 prochaines années pour avoir supervisé un canular de tests sanguins qui est devenu une parabole sur la cupidité et l’orgueil dans la Silicon Valley.

Le juge fédéral qui a condamné Holmes, 39 ans, en novembre, a recommandé qu’elle soit incarcérée dans un camp de prisonniers pour femmes situé à Bryan, au Texas, situé à environ 160 kilomètres de Houston, où elle a grandi en aspirant à devenir une visionnaire de la technologie à l’instar d’Apple co -fondateur Steve Jobs.

Une fois en prison, Holmes laissera derrière elle deux jeunes enfants – un fils né en juillet 2021 quelques semaines avant le début de son procès et une fille de trois mois qui a été conçue après qu’un jury l’a condamnée pour quatre chefs d’accusation de fraude. et complot en janvier 2022.

Holmes a été libéré sous caution depuis lors, vivant plus récemment dans la région de San Diego avec le père des enfants, William « Billy » Evans. Le couple s’est rencontré en 2017, à peu près au même moment où Holmes faisait l’objet d’une enquête pour l’effondrement de Theranos, une startup qu’elle a fondée après avoir abandonné l’Université de Stanford alors qu’elle n’avait que 19 ans.

Holmes, à gauche, et son partenaire, Billy Evans, quittent un bâtiment de la cour fédérale à San Jose, en Californie, sur cette photo prise le 17 mars. (Jeff Chiu/Associated Press)

Pendant qu’elle construisait Theranos, Holmes s’est rapprochée de Ramesh « Sunny » Balwani, qui deviendrait son partenaire romantique ainsi qu’un investisseur et un collègue exécutif de la société de Palo Alto, en Californie.

sensation dans la Silicon Valley

Ensemble, Holmes et Balwani ont promis que Theranos révolutionnerait les soins de santé avec une technologie capable de rechercher rapidement des maladies et d’autres problèmes avec quelques gouttes de sang prélevées avec une piqûre au doigt.

Le battage médiatique entourant cette prétendue percée a aidé Theranos à lever près d’un milliard de dollars américains auprès d’investisseurs captivés, à réunir un conseil d’administration influent comprenant d’anciens membres du cabinet présidentiel George Shultz, Henry Kissinger et James Mattis et à faire de Holmes une sensation de la Silicon Valley avec une fortune évaluée à 4,5 milliards de dollars US sur papier en 2014.

Mais tout a explosé après que de graves failles dangereuses dans la technologie de Theranos ont été révélées dans une série d’articles explosifs du Wall Street Journal que Holmes et Balwani ont tenté de contrecarrer. Holmes et Balwani, qui vivaient secrètement ensemble alors qu’ils dirigeaient Theranos, se sont séparés après les révélations du Journal et l’entreprise s’est effondrée.

En 2018, le ministère américain de la Justice a accusé les deux d’une litanie de crimes en col blanc dans une affaire visant à mettre un terme à la pratique de la Silicon Valley consistant à survendre les capacités d’une technologie encore en développement – une technique connue sous le nom de « fake it ». jusqu’à ce que tu y arrives. »

Holmes a admis avoir commis des erreurs à Theranos, mais a fermement nié avoir commis des crimes au cours de sept jours de témoignage souvent fascinants à la barre des témoins lors de son procès. À un moment donné, elle a dit au jury avoir été abusée sexuellement et émotionnellement par Balwani alors qu’il la contrôlait d’une manière qui, selon elle, obscurcissait sa pensée. L’avocat de Balwani a fermement nié les allégations de Holmes, ce qui était l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont été jugés séparément.

Ramesh « Sunny » Balwani, l’ancien amant et partenaire commercial de Holmes, arrive au tribunal fédéral de San Jose, en Californie, en décembre 2022. (Jeff Chiu/Associated Press)

Balwani, 57 ans, a été reconnu coupable de 12 chefs d’accusation de fraude et de complot lors d’un procès qui a commencé deux mois après la fin de Holmes. Il purge actuellement une peine de près de 13 ans dans une prison du sud de la Californie.

Soutenant qu’elle a été traitée injustement pendant le procès, Holmes a cherché à rester libre pendant qu’elle fait appel de sa condamnation. Mais cette offre a été rejetée par le juge de district américain Edward Davila, qui a présidé son procès, et la Cour d’appel du neuvième circuit, ne lui laissant aucune autre voie à suivre que celle qui la mènera en prison près de 20 ans après avoir fondé Theranos. .