La fondatrice de Nourished Life, Irene Falcone, lance une nouvelle entreprise de vente de boissons non alcoolisées en Australie

Une mère de quatre enfants dont l’entreprise en démarrage s’est transformée en un empire de beauté de 20 millions de dollars a lancé une nouvelle société vendant de la bière, du vin et des spiritueux sans alcool.

Irene Falcone a commencé Nourished Life en tant que blog pour parler des produits de beauté naturels et biologiques en 2011.

Mais cela s’est rapidement transformé en une entreprise florissante lorsqu’elle a remarqué une lacune sur le marché.

Elle a investi 100 dollars dans des produits alors que le dollar australien valait cinq cents de plus que le dollar américain en 2012.

En achetant 100 baumes à lèvres à 1 $ US chacun et en les revendant pour 6 $ en Australie, Irene a rapidement compris l’intérêt de vendre des produits de beauté sans toxines.

L’entreprise a commencé à prospérer et elle a réussi à la vendre cinq ans plus tard pour 20 millions de dollars.

Trois ans plus tard et à la recherche de son prochain défi, Mme Falcone a lancé une nouvelle entreprise appelée Sans Drinks, un site Web vendant de la bière, du vin et des spiritueux sans alcool.

Elle a déclaré que la culture australienne de la boisson devait changer car elle était trop axée sur le “ boire comme un fou ”

Elle a déclaré à Daily Mail Australia qu’elle cherchait le prochain “ changeur de jeu ” – une industrie qui, selon elle, avait besoin d’être remaniée – et que l’industrie de l’alcool était un choix évident.

Elle a dit qu’elle voulait rendre la consommation de boissons non alcoolisées «sexy».

«Je pense que je suis la meilleure personne pour convaincre les gens que c’est sexy.

On attribue à Mme Falcone son aide à faire passer les produits écologiques, durables et non toxiques d’un marché de niche aux masses. Elle espère faire de même pour les boissons non alcoolisées.

Elle encourage les autres à poursuivre leurs rêves et à travailler dur pour en faire une réalité

«Pensez au chemin parcouru au cours des 10 dernières années … les tasses à café réutilisables sont maintenant cool», a déclaré Mme Falcone.

“ Je veux que ce soit plutôt cool que vous puissiez ouvrir une boisson non alcoolisée, conduire à la maison, aller au gymnase, dormir la nuit et ne pas risquer de prendre des enfants à l’école avec de l’alcool dans votre système.

«Vous ne pouvez pas simplement dire aux gens de ne pas boire. Vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas boire dans des tasses à café jetables. Peu à peu, vous pouvez essayer de créer une alternative cool.

Elle a dit que les boissons non alcoolisées avaient de nombreux avantages pour la santé – même pour votre vie sexuelle.

“ Tous ces gars qui ne peuvent pas jouer après avoir bu trop de whiskies et de vodkas … cela pourrait aider. ”

Après avoir lancé l’entreprise il y a à peine six semaines, elle a déjà rapporté 250000 $ et est en passe de générer plus de 4 millions de dollars de ventes d’ici Noël 2021.

Certaines des plus grandes sociétés de bière et de vin grand public du pays, notamment McGuigan Wines, Lindeman Wines, Carlton et United Breweries et Heineken sont des fournisseurs.

Il existe également 50 autres fabricants locaux et internationaux. Irene a personnellement versé, mélangé et goûté tous les produits qui se trouvent sur le site.