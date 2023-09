La fondatrice de Mme Grout apprend à faire progresser les affaires | Nouvelles

BROOKSVILLE — Le coulis peut faire une impression sur les visiteurs de votre maison, mais ce ne sera pas une bonne impression s’il est sale, vieux, fissuré ou taché.

C’est là que Lisa Council et ses employés peuvent intervenir et, grâce à un processus en 7 étapes, rendre le coulis à nouveau propre, restaurer la beauté et même rehausser la valeur d’une maison.

Originaire du comté de Pinellas, elle travaille dans ce secteur depuis près de 10 ans, a-t-elle déclaré. Avant cela, elle a travaillé comme agent immobilier et a travaillé pour une entreprise qui gérait la zone du magasin UPS. Finalement, il y avait 225 magasins de ce type et le Conseil y travaillait depuis 10 ans.

Elle a commencé à réfléchir à une entreprise dans laquelle se lancer, une entreprise qui n’avait pas de leader clair, et qui allait démarrer une franchise.

« Quand je les ai quittés, je suis parti avec leur argent. Mon ancien patron m’a financé et j’ai commencé à le gérer depuis ma maison », c’est-à-dire Mme Grout, « et quand j’ai atteint six employés, le comté m’a dit : « Vous ne pouvez plus travailler depuis votre maison. »

Apprêt pour coulis

Tout d’abord : qu’est-ce que le coulis ?

« Le coulis est ce qui se trouve dans vos sols, entre vos carreaux et dans votre salle de bain. En fait, le coulis est du béton et imaginez-le passer au tamis », a déclaré le Conseil. « Le coulis est un très bon béton. »

Il est placé entre les joints des carreaux pour maintenir les carreaux ensemble. Les carreaux et les coulis existent depuis très, très, très longtemps, a-t-elle déclaré, et l’un de ses fournisseurs a plus de 300 ans.

Certains fabricants ont décidé de rendre le coulis moins résistant dans les années 1980, et les résultats sont visibles aujourd’hui. Cela pourrait durer de trois ou six à 12 ans.

« Donc, si je vais dans une maison des années 30 ou 40, vous devez utiliser un outil électrique ou le ciseler pour le coulis », a déclaré le Conseil. « Autant l’arracher et y installer une nouvelle salle de bain. »

Dans la zone de douche, là où l’eau la frappe, elle commence à s’user. Il y a de l’usure parce que les gens adorent y mettre de l’eau de Javel, de l’acide ou du nettoyant pour cuvette des toilettes, mais ce truc ronge le coulis.

« Ils pensent qu’ils nettoient le coulis, mais ce qu’ils font en réalité, c’est le détruire, le compromettre », a-t-elle déclaré. « Alors des gens comme moi viennent, Mme Grout arrive, et nous le nettoyons – parce qu’il a été négligé depuis si longtemps – ou nous le réparons. »

Trouver une entreprise

Le conseil a dû rédiger des plans quinquennaux sur les entreprises possibles. Le coulis en était un qu’elle avait envisagé et rejeté.

Elle avait conduit un camion en Caroline du Nord et travaillé pour une entreprise de jointoiement.

« Je ne voulais pas être à l’étage de quelqu’un », a-t-elle déclaré. « À l’époque, nous ne faisions pas de douches. J’avais un très beau bureau qui surplombait Tampa Bay.

« Je pensais que les automobiles seraient sexy. »

Elle a élaboré un plan quinquennal et a découvert qu’il fallait acheter tous ces programmes toutes les quelques années qui coûtaient 50 000 $, et ils coûtent probablement plus maintenant.

Sa mère avait eu besoin de travaux de coulis et le Conseil a essayé d’embaucher quelqu’un, mais tous ceux qu’elle a rencontrés étaient « louches » ou sentaient l’alcool.

« Je n’arrivais tout simplement pas à trouver une entreprise qui représentait bien. »

Lorsque vous travaillez sur du coulis, surtout si vous faites les sols, puis que vous nettoyez et refermez les sols, vous déplacez tout ce qui se trouve à cet étage dans la maison de cette personne.

« Vous voulez quelqu’un de digne de confiance », dit-elle. «C’était beaucoup de 1099, ‘Hé, j’ai mon oncle en ville et il peut m’aider’», et des problèmes avec l’assurance.

Cela l’a poussée à essayer, et l’entreprise était composée d’elle et d’un employé à temps partiel.

Son entreprise s’est développée. Elle a loué sa maison et a emménagé avec son petit ami, maintenant son mari, puis est revenue dans la maison, mais on lui a ensuite dit qu’elle ne pouvait pas avoir d’entreprise dans sa maison.

Presque tous ses employés sont des femmes, même si elle embauche occasionnellement des hommes, dont un qui joue du violon. Ils suivent une formation et après environ six mois, ils maîtrisent le travail, puis ils partent en appel.

« Nous faisons tout par étapes et procédures », a-t-elle déclaré, et elle a montré une zone du bâtiment qu’elle possède où les travailleurs apprennent à mélanger le coulis et à effectuer d’autres procédures.

Les travailleurs sont des employés et non des entrepreneurs, a déclaré le Conseil. Ils ont 401k mais elle n’est pas encore assez grande pour pouvoir fournir une assurance maladie, mais elle peut les orienter dans une direction où ils peuvent obtenir de l’aide.

Il y a une forte demande pour les services de son entreprise, a-t-elle déclaré, et il s’agit d’une combinaison de scellement du coulis avant qu’il ne se salisse dans les maisons plus récentes. Dans les vieilles maisons, il s’agit de réparer le coulis avant que la douche ne soit compromise au point qu’il faille la démolir.

Il serait plus facile de dépenser entre 800 et 1 400 dollars pour la réparer que de dépenser entre 6 000 et 12 000 dollars pour remplacer une douche.

Goldman aide

Même si le Conseil avait bâti une entreprise prospère et en pleine croissance dans le comté de Hernando, elle a déclaré qu’elle savait qu’elle avait besoin d’aide pour apprendre à gérer l’entreprise.

« À moins de faire un MBA, qui sait diriger une entreprise ? » elle a demandé. « Je suis passé par des coachs et différents groupes, puis en fait, mon cousin a vu mon bureau et moi en train de faire une vidéo dans mon bureau sur Facebook. »

Il est venu d’Arizona pour la voir et lui a parlé du programme de Goldman Sachs appelé 10 000 petites entreprises.

Elle était un peu sceptique.

« Goldman ? Vous voulez dire ce grand institut financier ? Que voudraient-ils faire de moi ?

Elle a postulé et c’était comme postuler à l’université. Vous êtes interviewé sur Zoom, a-t-elle dit, puis elle a été choisie.

« Il s’agit d’un programme de bourses, et essentiellement, ce qu’ils font, c’est vous faire suivre un mini-MBA en 14 semaines », a déclaré le Conseil. « Une fois que vous avez terminé le programme et terminé votre plan de croissance quinquennal, ils vous emmènent à New York. »

Au départ, un entraîneur lui disait ce qu’elle devait faire, mais elle pensait que c’était « au-dessus de sa tête ».

Puis elle a reçu les instructions de Goldman et tout s’est mis en place.

Tout ce qu’elle entendait chez Goldman, elle l’avait entendu de la part de l’entraîneur, et maintenant cela venait de Goldman.

Elle pensait que la première question de la formation était absurde : comment envisageait-elle de quitter son entreprise ? Elle s’est vite rendu compte que c’était quelque chose à laquelle elle devait réfléchir.

Et si son fils ne veut pas faire affaire ? Qu’arriverait-il aux salariés ? Aux clients ?

«C’est mon deuxième bébé. J’ai mon fils et puis j’ai ce bébé », a déclaré le Conseil.

Ils lui ont fait examiner tous les aspects de son entreprise.

« Cela a dépassé mes grands objectifs. Nous devions nous fixer de grands objectifs, pas de petits objectifs », a-t-elle déclaré.

« Pas des objectifs quinquennaux, mais des objectifs énormes, et quels seraient-ils. »

Un autre problème majeur était celui de la comptabilité d’exercice. Elle a dit qu’elle ne comprenait pas les chiffres de son entreprise.

« Je pensais que c’était simplement une perte de temps », a-t-elle déclaré à propos de la comptabilité d’exercice, puis elle a appris pourquoi c’est une bonne chose et comment suivre l’argent.

«Cela m’a appris à être un peu plus économe», dit-elle.

Faire les bonnes choses

« Mon marketing était correct », a-t-elle déclaré. «Je savais quel était mon marché cible.»

« Le [company] la voiture attire l’attention. En fait, c’est mon frère qui s’occupe des voitures pour moi.

Chacun est une œuvre d’art sculptée individuellement.

Elle obtient de nouveaux contrats grâce à la visibilité des voitures, aux références des clients et aux « seconds emplois » chez les clients précédents, a-t-elle déclaré, ainsi qu’à un peu de publicité.

Les projets futurs incluent éventuellement une franchise et la transformation de la maison qui se trouve sur la même propriété que son bureau en bureau à domicile pour l’opération de franchise. Mais c’est dans le futur.

Il y a cependant des défis. Les coûts augmentent. L’assurance de leurs voitures augmente de près de 10 000 $.

« Les assurances sont mes plus gros obstacles », a-t-elle déclaré. « Je sais qui devient riche : les compagnies d’assurance. »

La formation dispensée par Goldman Sachs l’a mise sur la voie d’un plus grand succès, a déclaré le Conseil.

«C’était ce que je cherchais depuis 10 ans à m’apprendre sur mon entreprise», a-t-elle déclaré.