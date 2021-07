La Fondation YOLO de Jacqueline Fernandez vise à répandre la gentillesse au milieu de la crise COVID | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Jacqueline Fernandez a un grand nombre de fans grâce à ses performances à l’écran et à ses succès dans les charts. Elle a récemment lancé la Fondation YOLO au plus fort de la deuxième vague de l’épidémie de pandémie de COVID-19.

Lors de sa création, la fondation visait à atteindre trois objectifs – distribuer 1 lakh de repas par mois aux personnes en détresse, distribuer des masques, des désinfectants à la police de Mumbai et nourrir les animaux errants. En plus de cela, l’actrice a également distribué des imperméables à la police de Pune et de Mumbai pour faire face aux averses inattendues pendant la pandémie.

Jacqueline, via la Fondation YOLO, a également apporté son aide aux particuliers, aux organisations travaillant pour le soulagement de COVID, en faisant également un don pour l’achat de bouteilles d’oxygène. Des collectes organisées de dons de nourriture à l’extérieur de l’hôpital KEM en association avec la Fondation Roti Bank, ont fait du yoga avec des filles d’ONG lors de la Journée internationale du yoga.

Dans l’ensemble, Jacqueline avec l’équipe de la Fondation YOLO visait à répandre la bienveillance dans la communauté au milieu de ces moments difficiles.