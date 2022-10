La Fondation Travis Roy fait un dernier don avant de se dissoudre

BOSTON (AP) – La Fondation Travis Roy créée au nom d’un joueur de hockey de l’Université de Boston qui a été paralysé 11 secondes après la fermeture de son premier quart de travail à l’université vendredi – mais non sans un dernier cadeau.

La fondation fait don de plus de 4 millions de dollars à deux des principaux sites du pays pour le traitement des lésions de la moelle épinière : le Spaulding Rehabilitation Hospital à Boston et le Shepherd Center à Atlanta.

“Les deux sont réputés pour leurs soins et leur rééducation des survivants de lésions médullaires et respectés pour leurs recherches sur le terrain”, a publié la fondation sur Facebook plus tôt cette semaine. “Grâce à ces dotations, l’héritage de Travis vivra à perpétuité.”

Le don à Spaulding sera utilisé pour le nouveau Travis Roy Center for Enhanced Independence.

Roy était un étudiant de première année de 20 ans qui faisait ses débuts en BU lors de l’ouverture de la saison 1995-96 lorsqu’il s’est écrasé la tête la première dans les planches après avoir contrôlé un adversaire de l’Université du Dakota du Nord.

Le fils d’un directeur de patinoire de hockey du Maine est devenu tétraplégique, mais a ensuite prononcé des discours de motivation, exhortant les gens à faire de leur mieux avec ce qu’ils avaient et à éviter de s’attarder sur le malheur.

Il est décédé en 2020 à l’âge de 45 ans.

La fondation a fermé ses portes la veille du deuxième anniversaire de sa mort, conformément aux souhaits de Roy.

Créée en 1997, la Fondation Travis Roy a recueilli environ 25 millions de dollars, une partie de l’argent allant à la recherche et une partie à l’équipement pour faciliter la vie des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Environ 11 millions de dollars ont servi à aider des milliers de familles à acheter du matériel adapté ou à rendre les maisons accessibles, selon le site Web de la fondation.

“Pendant 26 ans, vous avez soutenu Travis et la Fondation Travis Roy et, ce faisant, vous avez changé des milliers de vies pour le mieux. Nos cœurs sont remplis de gratitude », a déclaré la fondation.

The Associated Press