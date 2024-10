La Fondation Thalie ferme ses portes après 10 ans

Nathalie Guiot, ancienne éditrice et fondatrice de la Fondation Thalie, a annoncé que le siège bruxellois de la fondation fermera ses portes en 2025 après 10 ans d’activité dans la ville belge.

Depuis 2014, la fondation, située près de l’avenue Louise dans le quartier des galeries de Bruxelles, est un espace d’exposition d’art contemporain, accueillant des artistes à travers des résidences au ThalieLab et soutenant des projets de recherche et d’édition étroitement axés sur la manière dont les artistes et autres types créatifs comme les écrivains et les conservateurs peuvent interagir avec les questions écologiques.

Même si l’espace physique est sur le point de fermer, Guiot poursuit le travail de la fondation à travers d’autres programmes hors site. Elle a déclaré dans un communiqué qu’elle envisageait d’ouvrir une nouvelle galerie qui développerait le travail effectué au ThalieLab.

Baptisé ALEOR Craft & Biodesign, le nouvel espace, qui n’a pas encore de date d’ouverture, aura pour objectif de fonctionner comme un centre de recherche axé sur l’utilisation de matériaux environnementaux. Le programme se concentrera notamment sur les travaux liés à la matière organique dès les premiers stades de réflexion comme alternatives de conception et de fabrication (des éléments comme les algues, le mycélium et les dérivés d’organismes vivants comme les insectes) comme structure pour les bioplastiques, les textiles et les pigments.

L’exposition actuelle de la fondation «Un avenir régénérateur”, une exposition présentant des œuvres de la collection du centre répondant aux enjeux de production liés à la crise climatique, sera présentée jusqu’au 26 octobre.