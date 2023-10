La Fondation Seven Hillz Productions annonce des bourses

Dans l’actualité #HBCUExcellence…

Une fondation attribue des bourses à des étudiants historiquement noirs passionnés par la télévision et le cinéma.

La Fondation Seven Hillz Productions annonce qu’il accordera à nouveau des bourses d’études Benjamin Moses, Jr. aux créatifs.

Ayant pour mission d’inspirer les cinéastes en herbe, la bourse « vise à créer une nouvelle tradition et à inciter tous les cinéastes à se créer des opportunités ».

Un communiqué de presse souligne qu’au cours des cinq dernières années, plus de 18 000 $ ont été attribués à 14 candidats enthousiastes et passionnés, avec des bourses allant de 500 $ à 2 500 $.

« Notre organisation a un impact sur les étudiants des collèges et universités historiquement noirs (HBCU) chaque année. Nous cultivons et développons nos programmes grâce à la bienveillance des sponsors, des partenaires et des sympathisants », lit-on dans un communiqué de la fondation. « Nous pensons qu’il s’agit d’une opportunité et d’une cause formidables, non seulement pour les candidats eux-mêmes, mais aussi pour que les lauréats inspirent les générations futures, tout comme nous nous efforçons de le faire. »