La Fondation Rothschild acquiert le chef-d’œuvre perdu du Guerchin

Le Guerchin Moïse (vers 1618-19) a été racheté par la fondation caritative de Jacob Rothschild pour environ 2 M€. Le tableau devrait être exposé en permanence au Waddesdon Manor, dans le Buckinghamshire, géré par la Fondation Rothschild au nom du National Trust.

Peu d’institutions au Royaume-Uni sont en mesure d’acheter des tableaux de maîtres anciens à un tel prix, mais la fondation est soutenue par la richesse de la famille bancaire. Les revenus de l’association au cours du dernier exercice s’élevaient à 41 millions de livres sterling.

Moïse était une « dormeuse », proposée lors d’une vente aux enchères Chayette & Cheval à Paris en novembre 2022 par un bolonais du XVIIe siècle adepte de Guido Reni, avec une estimation de seulement 5 000 à 6 000 €. Plusieurs concessionnaires ont repéré son importance, pensant qu’il s’agissait peut-être d’un Guercino, et elle s’est vendue 590 000 €. L’acheteur était le marchand londonien/paris Moretti Fine Art.

Le tableau a ensuite été restauré et examiné par des spécialistes. L’attribution Guercino est désormais soutenue par Letizia Treves (anciennement National Gallery, Londres) et Keith Christiansen (anciennement Metropolitan Museum of Art, New York). On pense qu’elle a été peinte par l’artiste à Cento, près de Bologne, vers 1618-19.

Giovanni Francesco Barbieri (1591-1666) reçut le nom de Guercino (« Petit Squinter ») en raison d’une maladie oculaire. La légende raconte que lorsqu’il était enfant, il fut réveillé soudainement par un bruit extrêmement fort, un épisode qui le laissa avec son œil droit fixé en permanence à un angle dans son orbite.

Dans le tableau, Moïse barbu regarde vers le haut, levant les mains pour communiquer avec Dieu. Bien que dans la plupart des représentations d’autres artistes, le prophète soit représenté avec les tablettes des Dix Commandements, dans la composition de Guerchin, nous ne voyons que la partie supérieure animée de son corps.

Moïse était à l’origine dans la collection distinguée du cardinal Alessandro d’Este à Rome. Il resta dans sa famille après sa mort en 1624. En 1796-97, le tableau fut probablement pillé par les forces de Napoléon à Modène et emporté en France.

La localisation de Moïse des années 1790 jusqu’à la vente aux enchères de 2022 reste un mystère et le nom du vendeur n’a pas été divulgué. Jusqu’alors, la composition n’était connue que par trois copies peintes du XVIIe siècle, un dessin et des gravures. Ces images montrent qu’il a toujours été considéré comme un Guerchin très important.

Le tableau sera dévoilé lors d’une exposition au Waddesdon Manor : Le roi David et les sages : Guerchin à Waddesdon (20 mars-octobre). Cette exposition avait été programmée avant l’achat et est centrée autour de quatre autres grands tableaux du Guerchin. Ceux-ci représentent Le roi David (1651) et trois sibylles (femelles prophètes de l’Antiquité classique).

Le Guerchin Le roi David (1651) Waddesdon / Famille Rothschild © Jarrold Publishing / Spencer House / Peter Smith

Un compagnon pour Le roi David

David est arrivé en Angleterre en 1768, lorsque la famille Spencer l’a acquis pour Spencer House, surplombant Green Park au centre de Londres. Il a ensuite été transféré dans leur siège de campagne, Althorp, dans le Northamptonshire. Une société Rothschild a acquis le bail de Spencer House en 1986. En 2010, la fondation a acheté Davidle rendant d’abord à Spencer House, puis le prêtant pour l’exposer à Waddesdon l’année dernière.

Les trois tableaux de sibylle, tous datant de 1651, sont en prêt : La Sibylle de Cumes (National Gallery, Londres), La Sibylle Samienne (Galerie nationale) et La Sibylle Libyenne (Collection Royale).

La conservatrice de Waddesdon, Juliet Carey, est ravie que Moïse sera désormais présent au salon : « C’est une acquisition des plus merveilleuses et le moment de son apparition sur le marché n’aurait guère pu être plus heureux. Ce premier chef-d’œuvre de l’un des plus grands peintres italiens du XVIIe siècle ajoute une toute nouvelle couche à la collection de Waddesdon. Après l’exposition de cette année, Moïse continuera à être affiché dans l’antichambre rouge, avec David.