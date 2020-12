Le financement du développement, l’énergie mondiale et les agences multilatérales s’engagent à accélérer l’électrification en tant que pierre angulaire d’une reprise économique mondiale équitable

NEW YORK, 10 décembre 2020 / PRNewswire / – La Fondation Rockefeller a annoncé aujourd’hui la formation d’une coalition mondiale visant à fournir une énergie durable à un milliard de personnes au cours de cette décennie. Les organisations qui se joignent à cet appel à l’action comprennent la Banque africaine de développement, le CDC, l’institution britannique de financement du développement, la Banque européenne d’investissement, l’Agence internationale de l’énergie, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la US International Development Finance Corporation et les États-Unis. Agence pour le développement international (USAID).

Aujourd’hui, une personne sur dix dans le monde (800 millions) n’a pas accès à l’électricité, dont la moitié de la population de l’Afrique subsaharienne. 2,8 milliards de personnes supplémentaires n’ont pas accès à une électricité suffisamment fiable pour assurer leurs moyens de subsistance ou alimenter les établissements de santé et les écoles modernes. La pandémie n’a fait qu’exacerber les inégalités d’accès mondial à l’énergie.

« En cette ère de crises sans précédent – y compris la pandémie de coronavirus – nous avons une responsabilité et une opportunité remarquable d’exploiter le pouvoir qui peut conduire à un monde plus équitable et plus sûr », a déclaré Dr. Rajiv J. Shah, Président de la Fondation Rockefeller, «Notre objectif est ambitieux mais réalisable: apporter une électricité fiable et durable, alimentée par des technologies renouvelables, à un milliard de personnes d’ici la fin de la décennie. Notre succès permettra à des millions de personnes de participer à une économie moderne, offrant à tous des opportunités économiques croissantes. «

Alors que le monde commence à se concentrer sur la distribution de vaccins et la stimulation pour aider à mettre fin rapidement à la dévastation de Covid-19, la nouvelle coalition se concentre sur la libération du plein potentiel des systèmes d’énergie renouvelable distribués, y compris des technologies telles que les mini-réseaux; production et stockage locaux connectés au réseau; solutions d’énergie renouvelable pour les grappes industrielles et commerciales; et les appareils commerciaux autonomes. Au cours de la dernière décennie, les percées technologiques ont rendu ces systèmes plus abordables et plus faciles à déployer; exploiter leur impact est essentiel pour fournir rapidement de l’électricité pour alimenter les économies modernes et les services sociaux essentiels.

Les autres signataires de l’appel à l’action comprennent:

Association des développeurs de mini-réseaux africains

Association mondiale pour l’industrie de l’énergie solaire hors réseau (GOGLA)

Gridworks (plateforme de développement et d’investissement soutenue par UK CDC)

Alliance solaire internationale

Puissance Afrique (partenariat dirigé par le gouvernement et coordonné par l’USAID)

Puissance pour tous

Institut des montagnes Rocheuses (RMI)

Énergie durable pour tous (SEforALL)

Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 Présidence (Royaume-Uni)

Vice-président de la Banque européenne d’investissement Ambroise Fayolle, a déclaré: << Les effets néfastes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement, ainsi que la pandémie de Covid-19, sapent la capacité des pays à parvenir à un développement durable, et en particulier les plus vulnérables. Accélérer les investissements à fort impact pour améliorer l'accès à l'énergie propre est essentielle pour faire face à la crise climatique, lutter contre la pauvreté et améliorer la santé publique. C'est pourquoi la Banque européenne d'investissement est très heureuse de s'associer à la Fondation Rockefeller et à son «Appel à l'action pour une reprise verte et équitable» en tant que plateforme pour promouvoir la transition énergétique à travers Afrique, Asie, et Amérique latine, en débloquant les flux de capitaux publics et privés dans les systèmes d’énergie renouvelable distribués. Cette grande initiative s’inscrit pleinement dans les priorités et orientations stratégiques de la politique de prêt énergétique de la BEI et de la feuille de route de la Banque climatique. «

En tant que membres fondateurs de cette Coalition, les organisations s’engagent à:

Lancer un partenariat mondial pour mettre fin à la pauvreté énergétique , rassemblant des dirigeants locaux, nationaux, régionaux et internationaux et des institutions des secteurs public et privé pour libérer le plein potentiel des systèmes d’énergie renouvelable distribuée (ERD) pour améliorer les moyens de subsistance d’un milliard de personnes.

Mobiliser et coordonner les feuilles de route DRE concrètes pour débloquer les flux de capitaux publics et privés dans les technologies DRE qui créeront des emplois locaux, promouvront des moyens de subsistance durables et construiront un réseau électrique du futur écologiquement intelligent et résilient.

Identifier et soutenir les régimes réglementaires, politiques et financiers appropriés en partenariat avec les dirigeants nationaux afin de renforcer les capacités et de créer un environnement propice à l’augmentation des investissements dans les technologies d’énergie renouvelable et des partenariats de développement économique associés.

Collaborer pour améliorer le développement de projets et de nouveaux instruments de financement pour catalyser des milliards de dollars d’investissements annuels supplémentaires dans des projets d’ERD sur des marchés mal desservis.

« Le moment est venu d’être stratégique et ambitieux et de faire le pas décisif vers le changement structurel nécessaire pour réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et maintenir le réchauffement climatique à 1,5 ° C », a déclaré Francesco La Camera, Directeur général de l’IRENA. << Les stratégies énergétiques fondées sur les énergies renouvelables peuvent contribuer à atteindre de multiples priorités économiques, sociales et climatiques - améliorer les moyens de subsistance de millions de personnes, créer de nouveaux emplois indispensables et éliminer la pauvreté énergétique. Le monde après Covid-19 peut être plus résilient, prospère, équitable et équitable - ne laisser personne de côté. "

Administrateur du PNUD Achim Steiner a noté que, << Mettre fin à la pauvreté énergétique est essentiel pour que les peuples et les nations prospèrent. Nous savons que l'énergie propre peut à la fois fournir rapidement un accès universel à l'énergie et contribuer à lutter contre la crise climatique. Nous savons qu'elle peut favoriser une reprise verte et la transition vers un avenir durable. nous devons faire plus, nous devons le faire plus rapidement, et nous devons le faire ensemble - nous devons unir nos forces pour intensifier l'action sur l'énergie propre. "

« La pandémie de Covid-19 a mis en évidence à quel point l’accès à l’énergie est essentiel pour les moyens d’existence des populations », a déclaré Directeur Général et Représentant Spécial du Secrétaire Général auprès de SEforALL, Damilola Ogunbiyi, ajouter « Nous savons que les solutions d’énergie renouvelable distribuée sont désormais le moyen le plus abordable et le plus rapide d’atteindre les populations vulnérables et de parvenir à un accès universel à l’énergie. Une action immédiate et concertée est nécessaire pour accroître les engagements en faveur des énergies renouvelables et réaliser son potentiel pour aider les pays à relancer leurs économies, mettre fin à la pauvreté énergétique et assurer un avenir plus équitable et plus prospère pour tous. «

Pour soutenir la coalition, la Fondation Rockefeller, SEforALL et RMI ont lancé un nouveau site Web qui fournit des informations et des données nouvelles sur les opportunités d’énergie distribuée. Allez sur www.electrifyingeconomies.org

