La Fondation Robin Hood choisit la dirigeante de Goldman Sachs, Dina Powell McCormick, comme nouvelle présidente

Goldman Sachs La dirigeante Dina Powell McCormick a été nommée présidente de la Robin Hood Foundation, une organisation à but non lucratif soutenue par des dirigeants de Wall Street et d’autres chefs d’entreprise qui vise à lutter contre la pauvreté.

McCormick, qui était vice-président du groupe, a été élevé par le conseil d’administration à la présidence mercredi, a annoncé la fondation dans un communiqué. L’ancien président, John Griffin, fondateur de Blue Ridge Capital, restera au conseil d’administration.

“Depuis 35 ans, Robin Hood se bat pour sortir les New-Yorkais de la pauvreté. Être élue présidente par ses pairs est une puissante reconnaissance de l’histoire de service, de leadership et d’engagement de Dina envers notre mission”, a déclaré le PDG de Robin Hood, Richard R. Buery. , Jr. a déclaré dans un communiqué. “Elle s’est penchée sur notre réponse à Covid-19 en soutenant le travail du Robin Hood Relief Fund qui a levé plus de 80 millions de dollars sur 18 mois et a joué un rôle central dans la création et le lancement de l’initiative centrée sur l’équité de Robin Hood soutenant les dirigeants à but non lucratif de couleur, The Power Fund.”

McCormick est le responsable mondial de la durabilité et de la croissance inclusive chez Goldman. Elle est également la responsable mondiale des activités souveraines de l’entreprise. Elle a servi dans les administrations des anciens présidents George W. Bush et Donald Trump.

Parmi les autres titans de l’industrie inscrits au conseil d’administration de la fondation de lutte contre la pauvreté figurent Mike Novogratz, PDG de la société d’investissement en crypto-monnaie Galaxy Digital, David Solomon, PDG de Goldman Sachs, Jeff Blau, PDG de Related Companies et Mary Callahan Erdoes, PDG. de JPMorgan Asset & Wealth Management.

Le vote de la fondation pour faire de McCormick son président intervient après que le groupe a vu un changement au sein de sa suite C. Richard Buery, Jr. est devenu le PDG de Robin Hood en juin 2021 après le départ de Wes Moore et a annoncé plus tard une campagne pour devenir le prochain gouverneur du Maryland. Le dernier sondage de cette course montre que Moore devance son adversaire républicain Dan Cox de au moins 22 pointes.

McCormick assumera son nouveau rôle en février.

La Fondation Robin Hood a fait don de plus de 3 milliards de dollars au cours des trois dernières décennies à des groupes qui luttent contre la pauvreté, ce qui en fait l’une des organisations à but non lucratif les plus influentes et les mieux financées du pays, selon son site Web. Des millions sont allés à des groupes l’année dernière tels que Acumen, le centre de santé communautaire Charles B. Wang, l’aide à l’enfance et le Fonds pour la santé publique à New York.