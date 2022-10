La Fondation Reliance et la Mizoram Football Association s’associent pour créer une voie compétitive pour le football de base dans l’État

Reliance Foundation, la branche RSE de Reliance Industries Ltd (RIL) et Mizoram Football Association se sont associées pour étendre, transformer et créer une voie hyper-locale complète et une approche décentralisée du football de base dans l’État par le biais de Reliance Foundation Young Champs (RFYC) Naupang (Enfants) Ligue. La Naupang League vise à développer les écosystèmes locaux et à permettre aux footballeurs en herbe et talentueux dès l’âge de 5 ans, garçons et filles, d’acquérir une exposition compétitive et pratique. L’accent est mis sur une large base d’engagements à plusieurs niveaux et par tranche d’âge qui fonctionnent tout au long de l’année et engagent de manière significative les joueurs.

Mme Nita M. Ambani, présidente fondatrice de la Fondation Reliance, a déclaré : « Le football est un mode de vie au Mizoram, tissé dans son tissu social et culturel. Ce partenariat entre RF Young Champs et Mizoram Football Association offrira une formation de haute qualité à de jeunes garçons et filles talentueux. Il permettra aux footballeurs en herbe dès l’âge de 5 ans d’acquérir une exposition compétitive et un temps de jeu amélioré. Je suis enthousiasmé par les immenses possibilités que cela ouvrira aux enfants du Mizoram, un État fortement investi dans le football. Au RFYC, nous restons déterminés à libérer le potentiel du football de base à travers l’Inde et à aider les footballeurs en herbe à réaliser leur plein potentiel.

Lalnghinglova Hmar / Tetea Hmar, secrétaire honoraire de la Mizoram Football Association et membre du comité exécutif de l’AIFF, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits du partenariat forgé entre la Mizoram Football Association et la Reliance Foundation, et ce projet peut changer la donne pour le Mizoram et Football indien. La participation de la communauté à la Naupang League proposée ajoutera une dimension différente à la compétition car il s’agira d’une participation collective des enfants, des parents et de la communauté locale qui conduira et motivera l’équipe comme jamais auparavant et alimentera la compétitivité de la ligue. Le projet pilote au Mizoram, dont nous sommes convaincus qu’il sera couronné de succès, peut être utilisé comme modèle pour le développement du football de base et le premier du genre dans le football indien. Nous attendons avec impatience le coup d’envoi et la même année, la Coupe du Monde Féminine des moins de 17 ans de la FIFA se tiendra en Inde et la Coupe du Monde Masculine de la FIFA 2022 donneront un enthousiasme supplémentaire aux enfants. Le MFA est heureux que la Reliance Foundation ait fourni une plate-forme aux jeunes enfants afin qu’ils puissent réaliser leurs rêves sportifs.

La ligue RFYC Naupang (enfants) sera hébergée dans 4 endroits du Mizoram avec 2 modèles de la structure de la ligue. La Mizoram FA et les FA de district accueilleront les ligues de Lunglei et Kolasib, activées par RFYC, tandis que 2 ligues à Aizawl et Champhai seront détenues et exploitées par Reliance Foundation Young Champs. Les catégories d’âge commencent à moins de 06 ans et se poursuivent jusqu’à moins de 13 ans avec plusieurs formats de jeu. Un minimum de 30 jeux seront joués par les enfants. RF Young Champs s’intégrera davantage à RF Youth Sports dans la région pour assurer des jeux supplémentaires et une exposition compétitive aux joueurs méritants.

L’écosystème du football du Mizoram devrait bénéficier énormément des Young Champs de la Reliance Foundation, car ses programmes incluent la formation et le développement des entraîneurs ; développement des arbitres ; Programme de coaching hebdomadaire pour les enfants ; Camps trimestriels (locaux) pour l’élite émergente ; Activation du championnat inter district ; et les camps Young Champs de la Reliance Foundation à Mumbai pour le meilleur des meilleurs et mieux comprendre les opérations le jour du match. Le RFYC a également fait don d’une ambulance à la Mizoram Football Association.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Network18 et TV18 – les sociétés qui exploitent news18.com – sont contrôlées par Independent Media Trust, dont Reliance Industries est l’unique bénéficiaire.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici