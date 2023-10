La Fondation Reliance a soutenu les athlètes éblouissants aux 19e Jeux asiatiques et a remporté 12 médailles

L’Inde a terminé en quatrième position au tableau des médailles des Jeux asiatiques avec son meilleur total de 107 médailles. Sur cette récolte record, 12 médailles ont été remportées par les athlètes soutenus par la Reliance Foundation, qui ont apporté une contribution significative au succès de la nation. #LehraDoTeamInde.

Mme Nita Ambani, présidente fondatrice de la Reliance Foundation, a commenté le succès considérable de l’Inde lors de l’événement continental. « Félicitations à l’équipe indienne, pour avoir rendu notre pays fier aux Jeux asiatiques ! Votre total historique de plus de 100 médailles est un brillant exemple du pouvoir de la jeunesse indienne.

Mme Ambani a également salué les performances des athlètes soutenus par la Reliance Foundation. « Nous sommes également fiers de nos athlètes de la Reliance Foundation qui ont remporté 12 médailles aux Jeux. Un merci spécial à Kishore Jena, Jyothi Yarraji, Palak Gulia, le phénomène adolescent de 17 ans, et bien d’autres, pour leur performance exceptionnelle. À Reliance Foundation, nous restons déterminés à soutenir nos jeunes athlètes et à favoriser et à nourrir les talents dans le sport.

Lovlina Borgohain et Kishore Jena décrochent leurs billets pour les JO de Paris

Lovlina Borgohain, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en boxe, a décroché une médaille d’argent dans la catégorie féminine des 75 kg, ce qui lui a valu une place aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Elle est devenue la deuxième boxeuse indienne à atteindre le combat pour la médaille d’or aux Jeux asiatiques.

Le remarquable lancer de javelot de Kishore Jena de 87,54 mètres lui a valu une médaille d’argent, renforçant ainsi sa position de deuxième meilleur lanceur de javelot indien après Neeraj Chopra. Remarquablement, Iéna a amélioré son record personnel à sept reprises en 2023. Son record personnel était de 78,05 m avant cette année.

Le phénomène adolescent Palak Gulia est la première femme indienne à remporter l’or dans l’épreuve du pistolet à air comprimé 10 m :Le jeune prodige du tir Palak Gulia a réalisé un doublé historique en remportant l’or dans l’épreuve féminine du pistolet à air comprimé 10 m et en obtenant une médaille d’argent au sein de l’équipe féminine du pistolet à air comprimé 10 m. Elle est devenue la plus jeune tireuse indienne à remporter une médaille dans cette édition et la première femme indienne à remporter l’or dans l’épreuve individuelle au pistolet à air comprimé de 10 m.

Les athlètes RF illuminent la piste alors que l’Inde a attendu 25 ans pour une médaille au 10 000 m : L’Inde a complètement dominé les épreuves d’athlétisme de cette Asiade avec 29 médailles dont six d’or, 14 d’argent et neuf de bronze – ce qui constitue le meilleur total jamais enregistré par l’Inde depuis l’édition inaugurale en 1951 en athlétisme.

Kartik Kumar et Gulveer Singh ont mis fin à 25 ans de disette de médailles de l’Inde dans l’épreuve du 10 000 m masculin avec un remarquable 2-3, établissant tous deux de nouveaux records personnels. Il s’agissait des premières médailles de l’Inde dans cette épreuve après la médaille de bronze de Gulab Chand à l’Asiad de Bangkok en 1998. Les deux athlètes ont également enregistré de nouveaux records personnels dans un spectacle scintillant.

Jyothi Yarraji a fait preuve d’une résilience exceptionnelle en remportant une médaille d’argent au 100 m haies féminin, surmontant les défis d’un faux départ pour assurer la toute première médaille de l’Inde dans cette épreuve.

Mohammad Afsal a remporté une médaille d’argent au 800 m masculin, tandis que Jinson Johnson a renoué avec la victoire avec une médaille de bronze au 1 500 m masculin, devenant ainsi le premier athlète masculin indien à remporter une médaille dans plusieurs éditions des Jeux asiatiques dans l’épreuve du 1 500 m.

Contributions aux événements d’équipe

De plus, Dhruv Kapila en badminton et Simranjeet Kaur en tir à l’arc ont contribué de manière significative à leurs épreuves par équipes respectives, l’Inde remportant sa toute première médaille d’argent en badminton masculin et obtenant une médaille de bronze en tir à l’arc classique féminin. Tushar Shelke faisait également partie de l’équipe masculine d’arc classique qui a remporté l’argent après avoir battu le Bangladesh en demi-finale.