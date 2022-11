La Fondation pour l’éducation catholique offre des conseils pour les dons de fin d’année 2022 – Shaw Local

Les dons de charité de fin d’année peuvent avoir un impact positif substantiel sur votre situation fiscale et votre plan successoral global. Si vous envisagez de faire un don d’éducation catholique, voici quelques conseils de la Catholic Education Foundation :

1. Moment du cadeau

Les chèques à votre organisme de bienfaisance préféré doivent être datés et oblitérés au plus tard le 31 décembre 2022. Conformément à la réglementation de l’IRS, les dons uniques de 250 $ ou plus nécessitent une lettre de justification de votre organisme de bienfaisance.

2. Cadeaux en actions

Transférer votre stock par voie électronique est la méthode la plus simple et la plus rapide. Donner des actions au lieu d’espèces peut être une mesure de planification fiscale intelligente, car vous pouvez éliminer la plupart, sinon la totalité, des gains en capital et bénéficier d’une déduction caritative sur la juste valeur marchande du don.

3. Donnez plus en faisant don d’avoirs de vieillesse

Si vous avez plus de 72 ans et que vous devez effectuer une distribution minimale à partir de votre IRA, vous pouvez envisager d’utiliser un roulement IRA caritatif – également appelé distribution caritative qualifiée (QCD). Tout don effectué directement de votre IRA à la Catholic Education Foundation compte pour votre distribution minimale et ne sera pas considéré comme un revenu imposable. Chaque contribuable peut donner jusqu’à 100,00 $ en franchise d’impôt chaque année. Ce type de don peut être particulièrement approprié si vous êtes tenu de prélever une distribution minimale de votre IRA mais que vous n’avez pas besoin de revenus supplémentaires.

4. Fonds orienté par les donateurs

Il n’est pas trop tard pour mettre en place ce qu’on appelle un fonds orienté par le donateur pour vos dons de bienfaisance cette année. L’avantage est que vous pouvez obtenir la déduction pour avoir fait le don cette année, mais désignez plus tard à quels organismes de bienfaisance vous faites don de l’argent. La plupart des grandes sociétés de courtage peuvent en créer un pour vous.

5. Planifier votre succession

La fin d’une année civile est le moment idéal pour se rappeler que la rédaction d’un testament est sans doute l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vous et votre famille. Non seulement un testament peut protéger légalement votre conjoint, vos enfants et vos biens, mais il peut également préciser exactement comment vous souhaitez que les choses soient gérées et permettre à votre héritage de perdurer.

Contactez vos conseillers juridiques ou financiers pour obtenir de l’aide dans la planification de dons de bienfaisance ayant des incidences fiscales et financières. Visite www.cefjoliet.org/get-involved/donate ou contactez la Fondation pour l’éducation catholique au 815.221.6127 ou jgeorgis@dioceseofjoliet.org pour des informations générales.

Fondation pour l’éducation catholique : 815.221.6127 : 16555 Weber Road, Crest Hill, IL 60403 : http://cefjoliet.org/