La Fondation PepsiCo annonce 100 nouveaux bénéficiaires de subventions Impacto Hispanic Business Accelerator

ACHAT, NY, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ — La Fondation PepsiCo est ravie de accueillir 100 nouveaux boursiers au programme Impacto Hispanic Business Accelerator. Créé en 2020 avec 150 bénéficiaires à ce jour, le programme vise à donner aux entrepreneurs hispaniques du secteur de l’alimentation et des boissons les compétences et les ressources nécessaires pour propulser leur entreprise vers de nouveaux sommets. Après six semaines de formation et de coaching intensifs, en partenariat avec Fonds d’opportunité Accion , Alliés pour les entreprises communautaires , Fonds Lift et Prospérité ces personnalités exceptionnelles recevront 10 000 dollars subventions en plus de rejoindre le réseau Impacto de la Fondation PepsiCo.



Le programme Impacto Hispanic Business Accelerator de la Fondation PepsiCo vise à relever les défis uniques auxquels sont confrontés les entrepreneurs hispaniques et à leur fournir une plateforme pour prospérer et créer un changement durable dans leurs communautés. Cette initiative de transformation, en partenariat avec des organisations à but non lucratif locales, vise à offrir aux bénéficiaires un soutien et des connaissances inestimables pour développer leur entreprise et parvenir à une croissance durable.

La cohorte de cette année représente un groupe diversifié d’individus passionnés et innovants, tous animés par l’objectif commun de faire une différence dans la communauté des affaires hispanique. Ils ont été sélectionnés pour leur dévouement exceptionnel et leur travail acharné tout au long du processus de formation et de coaching, et ils rejoignent les 150 membres du réseau Impacto à travers le pays.

« Malheureusement, la communauté hispanique est depuis longtemps confrontée à des obstacles systémiques au succès qui ne sont qu’amplifiés par les difficultés économiques actuelles comme l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre. C’est pourquoi nous sommes si ravis de féliciter les 100 entrepreneurs talentueux qui ont terminé le programme d’accélération des affaires hispaniques Impacto 2023. Notre objectif est d’aider ces restaurants et entreprises de services alimentaires à naviguer dans une économie en constante évolution, à surmonter les difficultés auxquelles sont confrontées les petites entreprises et à garder leurs portes ouvertes et leurs entreprises prospères », a déclaré le président de la Fondation PepsiCo, CD Glin. « À la Fondation PepsiCo, nous sommes inspirés par la passion, la résilience et le dévouement de ces propriétaires d’entreprises hispaniques, et nous sommes ravis de voir comment leurs entreprises continuent de prospérer et comment leurs efforts collectifs créent des avantages durables pour leurs familles et leurs communautés à travers le pays. « .

L’accélérateur d’entreprises hispaniques Impacto est un élément clé de Le parcours d’égalité raciale de PepsiCo , annoncé en 2020 avec l’annonce par l’entreprise d’engagements de plus de 570 millions de dollars sur cinq ans pour accroître la représentation au niveau de la direction afin de refléter la disponibilité de la main-d’œuvre des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités, de stimuler les entreprises et de faire entendre des voix diverses tout au long de notre chaîne de valeur, et d’aider à créer opportunités économiques dans les communautés mal desservies. Dans le cadre de ce voyage, PepsiCo a lancé le programme aux multiples facettes Juntos Crecemos plate-forme dans août 2021 visant à renforcer les restaurants, bodegas et carnicerías (marchés de la viande) appartenant à des Hispaniques, à relever les défis commerciaux fondamentaux et à soutenir la croissance des entreprises. Le Juntos Crecemos La plate-forme comprend le programme Hispanic Digital & Delivery, Bodega et Carnicería Essentials et le programme Greenhouse Accelerator récemment lancé : Juntos Crecemos Edition.

« Nous sommes honorés de collaborer avec la Fondation PepsiCo pour mettre en œuvre le programme Impacto Hispanic Business Accelerator », a déclaré Luz Urrutia, PDG d’Accion Opportunity Fund. « Depuis près de 30 ans, AOF s’engage à aider les entrepreneurs sous-investis à accéder aux ressources dont ils ont besoin pour développer leur entreprise, subvenir aux besoins de leurs familles et contribuer à des communautés prospères. Les propriétaires d’entreprise diplômés d’Impacto cette année ont une grande réussite à célébrer. , et nous sommes impatients de continuer à soutenir leurs parcours entrepreneuriaux.

La Fondation PepsiCo et ses partenaires continueront de soutenir ces bénéficiaires dans leur parcours, en leur offrant un mentorat continu, un accès à des ressources et des opportunités de collaboration avec des personnes partageant les mêmes idées. Le réseau de bénéficiaires d’Impacto témoigne de l’engagement de la Fondation PepsiCo à favoriser la croissance économique et le progrès social pour les entrepreneurs hispaniques.

Pour en savoir plus sur le programme et en savoir plus sur chacun des 100 boursiers de la promotion 2023, veuillez Cliquez ici .

À propos de la Fondation PepsiCo

La Fondation PepsiCo, la branche philanthropique de PepsiCo, investit dans les éléments essentiels d’un système alimentaire durable avec pour mission de soutenir des communautés prospères. En collaboration avec des organisations à but non lucratif et des experts du monde entier, nous nous efforçons d’aider les communautés à accéder à la sécurité alimentaire, à l’eau potable et aux opportunités économiques. Nous nous efforçons d’obtenir un impact tangible dans les endroits où nous vivons et travaillons, en collaborant avec nos pairs du secteur, les organisations locales et internationales et nos employés pour provoquer des changements à grande échelle sur les questions qui nous tiennent à cœur et qui sont d’importance mondiale. Apprenez-en davantage sur www.pepsicofoundation.com .

À propos du Fonds d’opportunités Accion

Accion Opportunity Fund vise à créer un système financier inclusif et sain qui soutient les propriétaires de petites entreprises du pays en connectant les entrepreneurs à des capitaux abordables, à des ressources éducatives, à un encadrement et à des réseaux. Grâce à des partenariats innovants et à des stratégies de sensibilisation, nous atteignons les entrepreneurs de couleur, les entrepreneurs à faible revenu et les femmes, qui n’ont souvent pas accès aux services financiers dont ils ont besoin pour créer et développer leur entreprise. Prêts accordés par Accion Opportunity Fund Community Development. Numéro de licence de California Finance Lenders 6050609.

À propos des Alliés pour les entreprises communautaires

Allies for Community Business (A4CB) estime que les entrepreneurs de tous horizons peuvent créer et développer des entreprises qui créent de la richesse générationnelle pour leurs familles et leurs communautés. La mission d’A4CB est de fournir le capital, l’encadrement et les relations dont les entrepreneurs ont besoin pour développer de grandes entreprises qui créent des emplois et de la richesse dans leurs communautés. En tant qu’institution financière de développement communautaire à but non lucratif située sur celui de Chicago West Side, A4CB donne la priorité aux entrepreneurs hispaniques/latinx, noirs, femmes et à faible revenu dans toute la région de Chicago et au-delà. Apprenez-en davantage sur a4cb.org .

À propos de LiftFund

LiftFund, un prêteur à but non lucratif aux petites entreprises, transforme des vies en ouvrant des portes, en uniformisant les règles du jeu financières et en bâtissant une communauté de réussite partagée grâce à l’entrepreneuriat. Fondée en 1994 à San Antonio, Texas, LiftFund fournit du capital, un encadrement financier, des outils et des ressources aux entrepreneurs qui n’ont pas accès à des prêts de sources commerciales. Depuis sa création, LiftFund a donné accès à presque 1 milliard de dollars en capital et plus de 26 400 prêts à divers propriétaires d’entreprises dans l’ensemble de ses 15 États. Pour plus d’informations, suivez LiftFund sur les réseaux sociaux @LiftFundUS et visitez www.LiftFund.com.

À propos de Prospera

Prospera est une organisation de développement économique à but non lucratif spécialisée depuis 1991 dans la fourniture d’une assistance bilingue aux entrepreneurs hispaniques qui souhaitent démarrer, maintenir et développer leur entreprise. Au cours des cinq dernières années seulement, Prospera a facilité plus de 70 millions de dollars en prêts aux petites entreprises, formé 17 300 entrepreneurs et aidé les clients du conseil à créer ou à conserver plus de 16 000 emplois. Prospera sert actuellement Floride, Caroline du Nordet Géorgie. Pour plus d’informations, visitez www.prosperausa.org .

