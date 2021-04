Alors même que l’Inde continue de lutter contre une grave pénurie de fournitures médicales et de ressources pour traiter les patients au milieu d’un pic sans précédent de cas positifs à Covid dans les États, la Fondation Edhi du Pakistan a écrit au Premier ministre Narendra Modi pour offrir son assistance pendant la crise. La Fondation Edhi, créée par le regretté humanitaire pakistanais et philanthoropiste reconnu Abdul Sattar Edhi, a écrit vendredi au PM Modi et a offert une flotte de 50 ambulances à l’Inde pour aider à surmonter la crise.

«Nous, à la Fondation Edhi, avons suivi de près l’impact actuel de la crise de Covid-19 sur le peuple indien», ont écrit le directeur de la Fondation Faisal Edhi et le fils d’Abdul Sattar Edhi dans la lettre. désolé d’apprendre l’impact exceptionnellement lourd de la pandémie », écrit Edhi. «En tant qu’ami voisin, nous sympathisons beaucoup avec vous et pendant cette période difficile, nous aimerions étendre notre aide sous la forme d’une flotte de 50 ambulances ainsi que de nos services pour vous aider à faire face et à contourner davantage les conditions de santé actuelles. « .

Edhi a également ajouté qu’il le ferait personnellement en dirigeant l’équipe de son organisation qui dirigera les efforts de secours. La Fondation Edhi a dirigé les opérations de secours Covid-19 au Pakistan, où ses services d’ambulance sont souvent considérés comme plus efficaces que ceux fournis par l’État. S’adressant à Hindustan Times, Faisal Edhi a déclaré qu’ils ne voulaient pas causer d’inconvénient à l’Inde.

«Si la permission est donnée par la partie indienne, nous sommes mentalement et physiquement prêts à traverser et à faire tout ce que nous pouvons pour aider. Nous coopérerons pleinement avec les autorités indiennes et sommes prêts à opérer dans toutes les villes où elles nous permettent d’opérer », HT cité Edhi a dit. Il a également ajouté que si elles étaient autorisées à opérer en Inde, les équipes de la Fondation Edhi transporteraient leur propre nourriture, carburant et autres fournitures afin de ne pas gêner les autorités indiennes.

Ce n’est pas la première fois que la Fondation Edhi se présente pour aider les Indiens. Son fondateur Abdul Sattar Edhi, décédé en 2016, a été activement impliqué dans le retour de la jeune indienne sourde et muette Geeta de Karachi en 2015. Edhi, qui a pris soin de Geeta pendant plus d’une décennie après son passage au Pakistan, a refusé un don de Rs 1 crore étendu par le PM Modi en 2015 pour sa contribution au bien-être de Geeta.

Considéré comme un «saint» par beaucoup comme le documentariste et journaliste Peter Oborne, Edhi a passé plus de six décennies de sa vie à mener des actions humanitaires et à créer des centres dans tout le Pakistan. La Fondation Edhi gère aujourd’hui des orphelinats, des foyers pour malades mentaux, des médicaments centres de réadaptation, gère des centaines d’ambulances et de foyers pour femmes abandonnées. La Fondation Edhi a également travaillé auparavant pour le rapatriement de pêcheurs indiens au Pakistan.

