La Fondation Nobel retire l’invitation des représentants de la Russie, de la Biélorussie et de l’Iran | Nouvelles du monde

La Fondation Nobel a retiré son invitation aux représentants de la Russie, de la Biélorussie et de l’Iran à assister aux cérémonies de remise du prix Nobel de cette année après que la décision controversée ait « provoqué de vives réactions ».

Un certain nombre de responsables suédois ont également décidé de sauter les cérémonies à Stockholm en signe de protestation après que la fondation ait initialement invité des représentants de ces pays.

Certains responsables ont cité le conflit entre la Russie et l’Ukraine et les problèmes de droits de l’homme en Iran pour justifier leur décision de boycotter.

Dernière guerre en Ukraine

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré qu’il n’autoriserait pas les représentants russes à assister aux cérémonies de remise des prix Nobel s’il avait le choix.

Dans un communiqué, la Fondation Nobel a déclaré : « La base de cette décision est que nous pensons qu’il est important et juste de diffuser aussi largement que possible les valeurs et les messages que représente le prix Nobel. »

La fondation a déclaré avoir reconnu « les vives réactions en Suède, qui ont complètement éclipsé ce message » et a choisi de ne pas inviter « les ambassadeurs de Russie, de Biélorussie et d’Iran à la cérémonie de remise du prix Nobel à Stockholm ».

Il a ajouté qu’il suivrait sa pratique habituelle et inviterait tous les ambassadeurs à la cérémonie à Oslo où le prix Nobel de la paix est décerné.

En savoir plus:

La Fondation Nobel permet à la Russie, à l’Iran et à la Biélorussie de réintégrer leur organisation

L’Ukraine et les céréales devraient figurer au menu des négociations Poutine-Erdogan

Auparavant, la Fondation Nobel avait déclaré qu’elle avait invité tous les pays ayant des missions diplomatiques en Suède et en Norvège à l’événement du 10 décembre, car cela « offre des opportunités de transmettre les messages importants du prix Nobel à tout le monde ».

Mais la Fondation Nobel invitera toujours tous les ambassadeurs à la cérémonie à Oslo au cours de laquelle ils remettront le prix Nobel de la paix, a-t-elle indiqué.

Les envoyés russes et biélorusses ont été interdits d’assister aux cérémonies et banquets de 2022, qui ont lieu chaque année le 10 décembre, en raison de la guerre en Ukraine.

L’Iran a également été exclu en raison de ce que la fondation a appelé « la situation grave et croissante » dans le pays.