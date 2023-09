La Fondation Nobel retire l’invitation de la Russie, de la Biélorussie et de l’Iran à assister aux cérémonies

STOCKHOLM (AP) — La Fondation Nobel a retiré samedi son invitation aux représentants de la Russie, de la Biélorussie et de l’Iran à assister aux cérémonies de remise du prix Nobel de cette année après que la décision annoncée la veille « a provoqué de vives réactions ».

Plusieurs législateurs suédois ont déclaré vendredi qu’ils boycotteraient les cérémonies de remise du prix Nobel de cette année dans la capitale suédoise, Stockholm, après que la fondation privée qui administre ces prestigieux prix a changé sa position par rapport à un an plus tôt et a invité des représentants des trois pays à y assister, affirmant que « favorise les opportunités de transmettre les messages importants du prix Nobel à tout le monde.

Certains députés ont cité la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et la répression des droits de l’homme en Iran comme raisons de leur boycott. L’opposante biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya a appelé vendredi la Fondation Nobel suédoise et le Comité Nobel norvégien à ne pas inviter les représentants du « régime illégitime » du président biélorusse Alexandre Loukachenko à aucun événement.

Samedi, elle a salué la décision de la Fondation Nobel. Elle a déclaré à l’Associated Press que c’était « un signe clair de solidarité avec les peuples biélorusse et ukrainien ».

« C’est ainsi que vous montrez votre engagement envers les principes et les valeurs du prix Nobel », a déclaré Tsikhanouskaya.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleh Nikolenko, a qualifié cette décision de « victoire pour l’humanisme ».

« Merci à tous ceux qui ont exigé que la justice soit rétablie », a-t-il écrit sur Facebook, ajoutant qu' »une décision similaire » devrait être prise concernant la participation des ambassadeurs de Russie et de Biélorussie aux célébrations qui auront lieu en Norvège après la cérémonie en Suède.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, qui a déclaré vendredi qu’il n’aurait pas permis aux trois pays de participer à la cérémonie de remise des prix, s’est également dit satisfait de cette décision. Il a publié sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, que « les réactions nombreuses et fortes montrent que l’ensemble de la Suède se tient sans ambiguïté aux côtés de l’Ukraine contre l’épouvantable guerre d’agression de la Russie ».

La fondation a déclaré samedi qu’elle reconnaissait « les fortes réactions en Suède, qui ont complètement éclipsé ce message » et qu’elle avait donc décidé de ne pas inviter les ambassadeurs de Russie, de Biélorussie et d’Iran à la cérémonie de remise des prix des sciences et des littératures à Stockholm.

Cependant, le Comité Nobel norvégien qui attribue le prix Nobel de la paix a déclaré qu’il suivrait sa pratique habituelle et inviterait tous les ambassadeurs à la cérémonie dans la capitale norvégienne, Oslo, où le prix Nobel de la paix est décerné.

« Le Comité souhaite que les autorités gouvernementales de chaque pays officiellement représenté en Norvège aient l’opportunité de participer à la cérémonie de remise du Prix Nobel de la Paix et de se familiariser avec le message important des lauréats du Prix Nobel de la Paix », a déclaré le Comité à l’AP. une déclaration.

«Cela vaut notamment pour les pays dotés d’un régime autoritaire qui mènent une guerre contre d’autres pays ou contre leur propre population et auxquels nos lauréats du Prix de la paix s’opposent.»

L’annonce de samedi a été largement saluée par les responsables politiques suédois. Même la Maison royale suédoise a réagi, la porte-parole Margareta Thorgren déclarant, citée par le journal Aftonbladet, que « nous considérons le changement dans la décision comme positif ». Elle a ajouté que le roi Carl XVI Gustaf envisageait de remettre les prix Nobel de cette année lors de cérémonies à Stockholm « comme auparavant ».

Les lauréats du prix Nobel de cette année seront annoncés début octobre. Les lauréats sont ensuite invités à recevoir leurs prix lors de cérémonies de remise de prix scintillantes le 10 décembre, jour anniversaire de la mort du fondateur du prix Alfred Nobel en 1896.

The Associated Press