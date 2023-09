La Fondation Nobel permet à la Russie, à l’Iran et à la Biélorussie de réintégrer leur organisation | Nouvelles du monde

La Russie, la Biélorussie et l’Iran ont tous été réadmis à la Fondation Nobel, après que l’organisation soit revenue sur sa précédente politique d’interdiction.

Outre les pays précédemment exilés, l’organisation permettra également à Jimmie Akesson, le chef d’un parti d’extrême droite suédois de la rejoindre, après avoir également été banni.

Vidar Helgesen, le dirigeant de la fondation, a déclaré qu’il y avait une tendance mondiale selon laquelle « le dialogue entre ceux qui ont des points de vue divergents est réduit ».

Il a ajouté : « Nous élargissons désormais nos invitations à célébrer et à comprendre le prix Nobel et l’importance de la science libre, de la culture libre et des sociétés libres et pacifiques ».

La Fondation Nobel a adressé une invitation à ses événements de 2023 à tous les pays ayant des missions diplomatiques en Suède et en Norvège, ainsi qu’aux partis « qui disposent d’une représentation parlementaire via des élections démocratiques ».

Il ajoute que « cette approche commune favorise la possibilité de transmettre les messages importants du prix Nobel à tous et qu’à l’avenir, cette pratique sera commune à l’ensemble de l’organisation ».

Les envoyés russes et biélorusses ont été interdits d’assister aux cérémonies et banquets de 2022, qui ont lieu chaque année le 10 décembre, en raison de la guerre en Ukraine.

L’Iran a également été exclu en raison de ce que la fondation a appelé « la situation grave et croissante » dans le pays.

Les prix Nobel sont décernés à Stockholm, tandis que le prix de la paix est décerné à Oslo.

M. Akesson, le leader des Démocrates suédois, a également été invité à l’événement, mais il a refusé, écrivant sur Facebook : « Malheureusement, je suis occupé ce jour-là ».

En Suède, les dirigeants des partis sont généralement invités au banquet, mais M. Akesson a été snobé par le passé, son organisation étant ancrée dans ce que certains pourraient considérer comme une idéologie d’extrême droite.

Son parti, opposé aux politiques d’immigration actuelles en Suède et considéré par certains comme raciste, est arrivé deuxième aux élections générales de l’année dernière.

Les lauréats du prix Nobel de cette année seront annoncés le mois prochain.