La Fondation Nobel n’invitera pas la Russie et la Biélorussie à la cérémonie de Stockholm

Plus tôt cette semaine, la fondation qui administre le prix a déclaré que les ambassadeurs de tous les pays diplomatiquement représentés en Suède seraient invités à la cérémonie en décembre, après avoir exclu la Russie et son alliée la Biélorussie en 2022 en raison de la guerre du Kremlin en Ukraine.

La Fondation Nobel a fait volte-face samedi et a déclaré qu’elle n’inviterait pas les ambassadeurs de Russie et de Biélorussie à la cérémonie de remise des prix de cette année à Stockholm, après que la décision de les inviter à nouveau à l’événement annuel ait suscité des objections en Suède et en Ukraine.

La fondation privée a déclaré qu’elle cherchait à inviter tout le monde cette année, même « ceux qui ne partagent pas les valeurs du prix Nobel », dans le but de promouvoir le dialogue et de contrer une tendance à une polarisation mondiale croissante.

« La base de cette décision est que nous pensons qu’il est important et juste de diffuser aussi largement que possible les valeurs et les messages que représente le prix Nobel », a-t-il déclaré.

L’annonce de samedi indique que l’Iran, qui n’a pas non plus été invité l’année dernière, ne recevra pas non plus d’invitation cette année.