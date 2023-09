La Fondation Nobel accueillera l’ambassadeur de Russie — RT World News

L’organisation à l’origine de ces prix a annoncé qu’elle inviterait tous les envoyés en Suède et en Norvège à ses cérémonies pour lutter contre la « polarisation ».

Ambassadeurs de toutes les nations « représenté diplomatiquement en Suède et en Norvège » sera désormais invité aux événements du prix Nobel, a annoncé jeudi la fondation à l’origine de ces prestigieuses récompenses. Cette décision s’éloigne de la politique antérieure de l’organisation consistant à exclure la Russie et la Biélorussie de ses cérémonies sur le conflit en Ukraine.

« Il est clair que le monde est de plus en plus divisé en sphères, où le dialogue entre ceux qui ont des points de vue divergents se réduit. » Le directeur exécutif de la Fondation Nobel, Vidar Helgesen, a déclaré dans un communiqué, s’engageant à «contrer cette tendance» par le biais d’invitations plus larges aux événements de l’organisation.

Le monde est « de plus en plus polarisé » et « caractérisé par le déni de la science, la résistance à la connaissance » la fondation a prévenu, ajoutant que ses propres valeurs sont « à l’opposé de la polarisation, du populisme et du nationalisme ». L’organisation a ensuite déclaré qu’elle aimerait tendre la main à tout le monde, y compris à ceux qui sont censés « ne partagez pas les valeurs du prix Nobel ».















Le communiqué ne précise pas les pays qui verront leurs ambassadeurs invités aux cérémonies du prix Nobel plus tard cette année, mais précise que tous les chefs de missions diplomatiques en Suède et en Norvège recevront une invitation. Selon les médias, la liste comprend la Russie, la Biélorussie et l’Iran. L’envoyé de la République islamique a également été exclu de la cérémonie de l’année dernière, au milieu des manifestations massives qui se déroulaient alors en Iran.

La Fondation Nobel a également invité pour la première fois le chef du parti de droite démocrate suédois, Jimmie Akesson, à ses cérémonies et à son banquet. Akesson avait déjà été snobé à plusieurs reprises par l’organisation, bien que son parti soit devenu la deuxième force la plus puissante au Parlement suédois l’année dernière.

Les démocrates suédois, qui ont une position fortement anti-immigration, seraient considérés comme ne correspondant pas aux valeurs de la société suédoise, a rapporté AP. Cependant, l’homme politique a déjà décliné l’invitation, affirmant qu’il serait « occupé ce jour-là », selon l’agence de presse.

Moscou n’a pas encore réagi à la déclaration de la Fondation Nobel. Cette décision a été rapidement condamnée par Kiev, qui a affirmé que de telles actions ne feraient que renforcer la situation. « sentiment d’impunité » au Kremlin. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a également insisté sur le fait que la fondation devrait « soutenir les efforts internationaux visant à isoler la Russie et la Biélorussie ».