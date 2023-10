MICHAEL LAVENDER Directeur des communications, MTCC



La McDowell Technical Community College Foundation a annoncé vendredi le premier jour de don du collège et une opportunité spéciale de don de contrepartie pour lancer la campagne de dotation 2023-24 de la Fondation, le mercredi 1er novembre.

Grâce à une subvention de contrepartie du Titre III du ministère américain de l’Éducation, les dons sans restriction au Fonds de dotation générale de la Fondation au cours des trois prochaines années seront égalés dollar pour dollar, augmentant ainsi le nombre de bourses que le collège peut distribuer chaque année aux nécessiteux. et des étudiants méritants.

« Nous sommes enthousiasmés par l’impact potentiel de cette Journée du don et de notre campagne de dotation annuelle sur notre capacité à fournir une aide financière adéquate aux étudiants actuels et entrants », a déclaré Madalyn Gaito, directrice du développement et liaison avec le conseil d’administration du MTCC. « Si nous recevons suffisamment de dons pour recevoir le maximum de fonds de contrepartie du Titre III au cours de chacune des trois prochaines années, nous pouvons augmenter notre dotation de 448 000 $. Cela augmentera considérablement notre capacité à aider les étudiants méritants à fréquenter McDowell Tech.

Heureusement, il n’y a que deux conditions de base pour que le collège réponde aux exigences de contrepartie de la subvention du ministère de l’Éducation des États-Unis, et il n’y a pas de montant minimum ou maximum qu’un individu ou une organisation peut contribuer. Cependant, les dons doivent être sans restriction et doivent être placés dans le Fonds de dotation général d’ici le 30 septembre 2026 afin d’être admissibles aux fonds de contrepartie. Environ un tiers du total des fonds de contrepartie peut être reçu pour les dons reçus au cours d’une année donnée.

Comme toujours, les dons à la Fondation sont déductibles d’impôt et les particuliers recevront une reconnaissance de leur(s) contribution(s).

Pourquoi organiser une journée de don le 1er novembre ?

Bien que les dons au Fonds de dotation puissent être reçus à tout moment de l’année, les membres de la Fondation espèrent qu’avoir une journée annuelle de don chaque année vers le premier novembre encouragera les individus à faire des dons juste avant le déjeuner annuel des bourses d’études du collège, qui aura lieu qui a eu lieu cette année le mardi 7 novembre.

Bien que le collège reçoive des financements fédéraux et étatiques pour aider à soutenir les étudiants bénéficiant d’une aide financière, les dons et le soutien privés contribuent à combler les lacunes de financement d’année en année et garantissent que les ressources sont dirigées là où elles sont le plus nécessaires, offrant ainsi un accès équitable à des études supérieures. éducation pour les étudiants de tous horizons socio-économiques. Le soutien généreux des donateurs de la Fondation permet également aux étudiants de recevoir l’éducation et la formation dont ils ont besoin pour bâtir une carrière réussie dans les domaines de leur choix et contribue au développement global de la main-d’œuvre dans tout le comté et la région. À titre d’exemple de l’impact que peut avoir un don au Fonds de dotation sur un étudiant, un don de 1 500 $ couvrira généralement les frais de scolarité, les livres et les frais d’un semestre pour un étudiant moyen, sauf dans certains programmes plus coûteux. Avec des fonds de contrepartie, ce don sera doublé pour atteindre 3 000 $ et offrira une année complète de soutien à cet étudiant. Les dons le jour du don (ou à d’autres moments de l’année) peuvent être effectués de trois manières :

En ligne : visiter https://mcdowelltech.edu/foundation-mtcc/ pour un don rapide et sécurisé.

En personne : arrêtez-vous au bureau de la McDowell Tech Foundation, idéalement situé dans le bâtiment administratif Cedar, également connu sous le nom de bâtiment 11.

Par courrier : Envoyez un chèque à : MTCC Foundation, 54 College Drive, Marion, NC 28752.

“Notre Journée de don, avec les opportunités correspondantes du Titre III, représente une opportunité en or pour les particuliers, les entreprises, les sociétés et autres amis du collège d’aider leurs voisins à réaliser leurs rêves d’études supérieures et d’un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs familles”, a déclaré Ryan Garrison, président par intérim du MTCC. « Nous essayons constamment d’éliminer les obstacles pour ceux qui souhaitent obtenir un certificat ou un diplôme collégial, et le coût des frais de scolarité, des livres et des frais est l’un des obstacles les plus importants que rencontrent la plupart des étudiants potentiels lorsqu’ils planifient leurs études universitaires. Nous encourageons fortement nos amis et partenaires communautaires à investir dans l’avenir de ces personnes, de notre main-d’œuvre et de notre communauté en faisant une contribution à la Fondation le 1er novembre lors de notre première Journée annuelle du don. Pour plus d’informations sur la Fondation ou la Journée du don, contactez Madalyn Gaito à [email protected] ou au 828-652-0630.