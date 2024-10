La Fondation Matthew Perry du Canada est officiellement lancée à Ottawa

Une nouvelle organisation qui vise à aider les personnes aux prises avec des dépendances a été officiellement lancée jeudi à Ottawa, du nom du regretté Matthew Perry.

L’acteur et dramaturge a grandi à Ottawa avant de devenir une célébrité internationale dans la série télévisée « Friends ». Il est mort l’année dernière à Los Angeles après avoir lutté pendant des années contre sa propre dépendance à la drogue et à l’alcool. Dans l’année qui a suivi sa mort, des accusations ont été portées contre plusieurs personnes accusées d’avoir fourni à Perry de la kétamine, dont un médecin qui a plaidé coupable à une accusation de drogue plus tôt ce mois-ci.

Le Fondation Matthew Perry du Canada a été fondée par la famille et les amis de Perry. La directrice exécutive Caitlin Morrison est sa sœur. La mère de Perry, Suzanne Morrison, siège également au conseil d’administration, aux côtés de Brian Murray, vice-président du Waterford Property Group d’Ottawa et ami d’enfance de Perry, et de Cara Vaccarino, présidente et directrice générale du Centre de santé mentale Royal Ottawa.

« La Fondation Matthew Perry du Canada a été fondée avec amour par la famille et les amis de Matthew. Nous nous efforçons de lui rendre hommage en poursuivant son engagement à aider les autres pendant leur rétablissement », indique la fondation sur son site Web.

Le beau-père de Perry, Keith Morrison, a déclaré à Newstalk 580 CFRA La ruée du matin avec Bill Carroll que Perry voulait qu’on se souvienne de lui pour avoir aidé les autres.

« À la fin de son livre, il a écrit que s’il pouvait être connu pour quelque chose, ce serait pour avoir aidé des personnes confrontées au même problème que lui. Le moins que nous puissions faire est de poursuivre sa mission, « , a déclaré Morrison.

Perry a transformé son manoir de Malibu en un lieu de vie sobre pour hommes en 2013. Il a fonctionné jusqu’en 2015. Une version américaine de la Fondation Matthew Perry a été créée en 2023.

La Fondation Matthew Perry du Canada affirme que moins de 20 pour cent des personnes participant à des programmes ambulatoires restent sobres pendant une année entière et que 85 pour cent des individus rechutent dans l’année suivant le traitement. En 2023, en moyenne 35 personnes au Canada ont été tuées chaque jour par intoxication aux opioïdes ou aux stimulants et toutes les 41 minutes, une personne au Canada meurt à cause de l’intoxication aux opioïdes ou aux stimulants.

On estime que les méfaits liés à la consommation de substances ont coûté au Canada plus de 49,1 milliards de dollars rien qu’en 2020, selon la Fondation.

Morrison a raconté sa propre expérience des rechutes de Perry et le message que Perry avait pour lui.

« Il y a quelques années, j’étais frustré par le fait que Matthew continuait à rechuter après de très nombreuses cures de réadaptation. Il a dit qu’il avait dépensé environ 9 millions de dollars – il pouvait se le permettre ; la plupart des gens ne le pouvaient pas – mais j’ai été frustré. jour parce qu’il retombait dedans et il a dit : ‘Vous ne pouvez pas vous mettre en colère contre un toxicomane’, et c’est quelque chose qui m’habite depuis », a déclaré Morrison. « Vous ne pouvez pas vous mettre en colère contre les personnes dépendantes… Vous devez trouver quelle est la solution. Il existe et il existe des solutions et nous sommes déterminés à les trouver. »





La Fondation affirme que son objectif est de « combler l’écart entre la réadaptation et le manque d’options de soutien après le traitement grâce à des programmes qui ont un impact durable ».

Morrison affirme que la Fondation se concentre sur « différentes choses que nous n’avons jamais essayées auparavant », notamment la recherche et les traitements.

« Nous avons découvert à maintes reprises – même si Dieu le bénisse d’avoir essayé – une convalescence de 30 jours dans un centre de réadaptation ne suffit pas. Les gens rechutent constamment après ces choses », a déclaré Morrison. « Il doit y avoir quelque chose de plus. Il doit y avoir un traitement continu et à plus long terme. Il doit y avoir, pour la plupart des gens, une sorte de stabilité économique, un logement, un endroit où vivre… Tous ces problèmes doivent être résolus. abordés en même temps et de manière globale. »

La Fondation Matthew Perry du Canada affirme qu’elle soutiendra les personnes au cours de leur première année de rétablissement d’un trouble lié à l’usage de substances après un traitement, par des mesures telles que l’aide au logement, l’accès aux soins de santé mentale, le soutien par les pairs, les services de formation et de placement et l’accès à une alimentation saine. Il financera également la recherche sur les traitements contre la toxicomanie.

Les dons peuvent être effectués sur le site de la Fondation.