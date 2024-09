La Fondation Lasker annonce que Quarraisha Abdool Karim et Salim S. Abdool Karim sont les lauréats du prix Lasker 2024

La Fondation Lasker a annoncé aujourd’hui les lauréats de ses prix Lasker 2024. Quarraisha Abdool Karim et Salim S. Abdool Karim de la Columbia University Mailman School of Public Health et de CAPRISA ont reçu le prix Lasker~Bloomberg Public Service Award pour leurs contributions à la lutte contre la propagation du VIH/SIDA et pour leur plaidoyer et leur programmation en matière de santé publique à travers l’Afrique et dans le monde.

Les Abdool Karim sont des chercheurs de renommée mondiale dans le domaine du sida. Leurs principaux intérêts de recherche sont la compréhension de l’évolution de l’épidémie du VIH en Afrique du Sud, les facteurs influençant l’infection par le VIH chez les adolescentes et les stratégies durables pour introduire la thérapie antirétrovirale dans les environnements aux ressources limitées. « Les Abdool Karim ont sauvé des vies dans le monde entier grâce à leurs recherches innovantes, leurs propositions politiques fondées sur des données probantes, leur éducation publique et leur courage de dire la vérité aux puissants », a déclaré la fondation.

Le professeur Salim Abdool Karim, MBChB, FFPHM, PhD, professeur CAPRISA de santé mondiale au département d’épidémiologie de la Columbia University Mailman School of Public Health, est également directeur du Centre du programme de recherche sur le sida en Afrique du Sud (CAPRISA) et également vice-chancelier (recherche) à l’université du KwaZulu-Natal à Durban, en Afrique du Sud, ainsi que professeur adjoint de médecine au Weill Medical College de l’université Cornell.

En plus d’être professeur CAPRISA de santé mondiale à la Columbia Mailman School of Public Health, Quarraisha Abdool Karim, PhD, est également professeur de santé publique à la Nelson R Mandela School of Medicine de l’Université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, et est chercheur invité au Massachusetts General Hospital et chargé de cours invité à l’Université de Harvard.

Les Abdool Karim ont travaillé côte à côte en tant que conjoints scientifiques pour lutter contre des maladies dévastatrices tout en surmontant les obstacles scientifiques et politiques. Au prix de risques professionnels considérables, ils ont affronté le déni du sida, fourni des traitements antiviraux salvateurs au mépris de la politique gouvernementale et développé des approches de prévention du VIH qui permettent aux femmes de se protéger. Ils ont créé des centres de recherche collaborative sur le VIH, travaillant avec des partenaires internationaux sur les vaccins, la recherche sur l’immunopathogénèse, les microbicides et les traitements antiviraux.

Les docteurs Salim et Quarraisha Abdool Karim étaient les principaux chercheurs de l’essai historique CAPRISA 004 sur le gel de ténofovir, qui a permis de valider le concept des microbicides, mis en avant par Science comme l’une des 10 plus grandes avancées scientifiques de 2010. Leurs recherches pionnières mettent en évidence l’impact disproportionné du VIH sur les femmes et les filles. Ils ont montré que l’utilisation d’un médicament antirétroviral, le ténofovir, réduisait les nouvelles infections de 39 % chez les femmes qui l’utilisaient pendant deux ans et demi. Cela a finalement conduit à la création d’un traitement antirétroviral révolutionnaire appelé prophylaxie pré-exposition (PrEP), aujourd’hui un élément crucial de la prévention mondiale du VIH approuvé par l’Organisation mondiale de la santé. Ils ont défini des approches pour mieux traiter la co-infection VIH et tuberculose ; après cinq ans d’utilisation en Afrique du Sud, les décès annuels ont diminué de plus de 50 %.

En plus de leurs travaux sur le VIH/SIDA, ils ont poursuivi leurs travaux scientifiquement rigoureux sur la pandémie de SRAS-CoV-2, en effectuant une surveillance rapide, en promouvant une prévention fondée sur des données probantes et en luttant contre la désinformation sur les vaccins contre la Covid-19. En suivant l’épidémiologie du SRAS-CoV-2, les Abdool Karims ont fourni des estimations précises des futures poussées probables du coronavirus et ont aidé l’Afrique à mieux se préparer à la pression de la pandémie sur ses systèmes de santé, ses économies et ses systèmes sociaux.

Ils ont joué un rôle clé dans la réponse nationale contre le COVID-19 en République d’Afrique du Sud, Salim étant président et Quarraisha membre du Comité consultatif ministériel du gouvernement sur le COVID-19. Il est également commissaire à la Commission Lancet sur le Covid-19 et à la Commission de l’Union africaine sur le Covid-19. Elle est membre du groupe exécutif des essais de solidarité sur le traitement et le vaccin contre le COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

Les Abdool Karims ont dirigé le Centre international Fogarty L’Université Columbia propose depuis plus de 20 ans un programme de formation et de recherche sur le VIH, qui a permis de former plus de 600 chercheurs africains. Ils sont membres de l’Académie nationale de médecine des États-Unis, de l’Académie mondiale des sciences, de l’Académie africaine des sciences, de l’Académie des sciences d’Afrique du Sud et de la Royal Society of South Africa. En outre, Salim Abdool Karim est le premier scientifique africain à être nommé au comité de rédaction de la revue. Journal de médecine de la Nouvelle-AngleterreLe couple a été conseiller scientifique auprès de l’OMS, de l’ONUSIDA, du PEPFAR, du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et de la Fondation Bill & Melinda Gates.

« Les Abdool Karim sont de véritables visionnaires de la prévention du VIH et de leurs approches de santé publique pour contrôler le VIH/SIDA », a déclaré le Dr Linda P. Fried, doyenne de la Mailman School of Public Health de Columbia. « Je parle au nom de l’ensemble du corps enseignant et du personnel de la Mailman School pour dire que nous sommes ravis de cette reconnaissance très méritée pour les réalisations de nos collègues dans la découverte, la prévention et le traitement des maladies infectieuses et pour ce qu’il faut faire pour contrôler, voire mettre fin, aux épidémies de VIH et de tuberculose en protégeant efficacement les personnes à risque. »

Plus tôt ce mois-ci, la Royal Society a décerné son prix Michael Faraday et sa conférence à Salim Abdool Karim pour son leadership scientifique, ses conseils politiques, ses analyses épidémiologiques et son éducation publique articulée, tout en luttant activement contre la désinformation en Afrique, en particulier en Afrique du Sud, pendant la pandémie de Covid-19.

La professeure Q. Abdool Karim est actuellement vice-présidente (région Afrique australe) de l’Académie africaine des sciences. En 2022, elle a été élue septième présidente de l’Académie mondiale des sciences pour l’avancement des sciences dans les pays en développement (UNESCO-TWAS).

« Nous sommes profondément honorés de recevoir le prix Lasker », ont déclaré les Abdool Karims. « Alors que nous assistons à une augmentation de la désinformation et des attaques contre la science qui ont atteint de nouveaux sommets pendant la pandémie de Covid-19, une communication scientifique efficace et transparente est devenue encore plus importante. »

Créés en 1945 par Mary et Albert Lasker, pionniers de la recherche biomédicale, les prix Lasker sont aujourd’hui largement considérés comme le prix de recherche biomédicale le plus prestigieux d’Amérique. Les prix sont assortis d’une rétribution de 250 000 dollars pour chaque catégorie. Ils seront remis lors d’une cérémonie de gala à New York le vendredi 27 septembre 2024. De plus amples informations, notamment des informations complémentaires sur les lauréats de cette année et des vidéos documentant leurs réalisations, sont disponibles sur laskerfoundation.org.

À propos des prix Lasker : Depuis 1945, la Fondation Lasker a décerné plus de 400 prix par le biais des prix Lasker, réputés comme le prix de recherche biomédicale le plus prestigieux d’Amérique. Les prix Lasker récompensent les contributions des leaders qui ont réalisé des avancées majeures dans la compréhension, le diagnostic, le traitement, la guérison et la prévention des maladies humaines. Au fil des ans, 97 lauréats Lasker ont également reçu le prix Nobel, dont neuf depuis 2018.

À propos de la Fondation Lasker : Créée en 1942 par Albert et Mary Lasker, la Fondation Lasker cherche à accroître le soutien à la recherche biomédicale en célébrant le pouvoir de la science biomédicale à sauver et améliorer des vies humaines. Grâce à ses prix Lasker de renommée internationale, à ses initiatives éducatives et à son plaidoyer public, la Fondation reconnaît les réalisations les plus importantes dans le domaine de la science et du service public, soutient et encourage les leaders scientifiques de demain et sensibilise au besoin omniprésent de financement de la recherche. La Fondation s’engage à inspirer un soutien solide et durable à la recherche biomédicale, alimenté par l’appel à l’action de Mary Lasker : « Si vous pensez que la recherche coûte cher, essayez la maladie ! » Plus d’informations sur laskerfoundation.org.