La Fondation La Salle-Peru High School accorde 32 000 $ aux enseignants – Shaw Local

Dans le but de soutenir davantage le corps professoral et le personnel du lycée La Salle-Pérou, la Fondation LP pour l’enrichissement éducatif a récemment accordé plus de 32 000 $ en demandes de subventions aux enseignants et au personnel de LP pour le semestre d’automne.

Grâce à de nombreuses activités de collecte de fonds et aux dons des anciens élèves et de la communauté, la Fondation LP est en mesure de fournir un soutien financier pour les fournitures de classe et les cadeaux spéciaux au district scolaire. Depuis sa création, la Fondation LP a fourni plus de 433 000 $ en soutien au LPHS.

Les subventions accordées cet automne ont permis aux enseignants et au personnel du LP d’acheter les équipements suivants : des microscopes, des logiciels pédagogiques sur les finances personnelles, ainsi que de la technologie pour les programmes de beaux-arts, ainsi que des équipements pour les cours des métiers de la santé et le personnel de la cafétéria. La fondation soutiendra également les projets du LP Link Crew.

La Fondation du lycée La Salle-Pérou pour l’enrichissement éducatif est une société indépendante à but non lucratif dont la mission est de former des partenariats dans le but d’obtenir des ressources financières et autres pour l’avancement des opportunités et des programmes éducatifs pour les étudiants du LPHS. .

La Fondation LP a été créée en 1993 par un groupe de résidents dévoués de la vallée de l’Illinois qui croyaient qu’il était important d’aider notre école à offrir les meilleures opportunités éducatives à nos étudiants. Le même esprit et la même intention continuent de diriger la Fondation LP.