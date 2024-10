La Fondation IFPDA vend des visites de studios pour collecter des fonds pour des programmes de subventions

De nombreux artistes new-yorkais de premier plan ouvrent les portes de leurs studios au profit de la Fondation de l’International Fine Print Dealers Association en novembre prochain.

Onze artistes, dont Katherine Bradford, Leonardo Drew, Jeffrey Gibson, Rashid Johnson, Jeff Koons, Vera Lutter, Joel Mesler, Marilyn Minter, Tschabalala Self, Joel Shapiro et Mickalene Thomas, participent à l’événement. VISITE STUDIO bénéfice ventequi sera diffusé en direct sur le site Internet de la Fondation IFPDA du 9 au 19 novembre.

Dans un monde de plus en plus dominé par événements et expériencesvendre des visites à l’atelier d’un artiste que la plupart des gens ne connaissent que par des articles et des recherches sur Internet est une idée originale pour une collecte de fonds.

Jenny Gibbs, directrice exécutive de l’IFPDA et de l’IFPDA Print Fair, a déclaré ARTactualités par e-mail qu’elle a contacté la conservatrice et éditrice indépendante Sharon Coplan, qui a organisé la sélection des artistes participants, parce que « parce qu’elle a une telle expérience dans le développement de projets pour des organisations à but non lucratif comme la suite de gravures qu’elle a produites au profit du Metropolitan Museum of Art ». pour leur 150e anniversaire. Lorsque nous avons commencé à parler des bénéfices pour la Fondation IFPDA, au lieu de demander aux galeries et aux artistes de faire don d’œuvres aux enchères, nous avons commencé à réfléchir à la possibilité de leur demander de visiter leurs studios pour les vendre – quelque chose de complètement nouveau.

Selon Coplan, une fois l’idée venue, le reste s’est déroulé de manière organique « puisque chacun de ces artistes a créé des tirages qui ont été présentés à la Foire de l’imprimerie IFPDA, qui est la principale collecte de fonds pour la Fondation IFPDA ».

Cinq places seront disponibles pour chaque visite de studio, chaque place étant facturée 1 000 $ par personne.

Le produit de la vente bénéficiera à la Fondation IFPDA programmes de subventions qui soutiennent les stages de conservation, la recherche et les expositions pour promouvoir la sensibilisation et la compréhension de la gravure en tant que support artistique, ainsi que les stages en galerie et en gravure pour les étudiants des collèges et universités historiquement noirs.

La vente « acheter maintenant » STUDIO VISIT s’ouvre le 9 novembre.