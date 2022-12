La Fondation Grands Frères Grandes Sœurs est la meilleure façon de redonner

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Quand je grandissais, j’avais une “grande soeur” via la Fondation Big Brother Big Sister.

Nous avions très peu d’argent et avons vécu dans des refuges pour victimes de violence domestique pendant des années. Voir ma grande sœur a été le clou de ma semaine. Elle m’emmenait en voiture, au cinéma, m’offrait des sodas et des pizzas… mais surtout, elle me parlait. Elle écouterait mes pensées. Elle me donnerait du temps et de l’attention et, surtout, un sentiment de sécurité.

L’un des meilleurs cadeaux de Noël que j’aie jamais reçus m’a été offert par une amie qui m’a dit : « Susie, tu as créé une belle vie. J’ai donc l’impression que c’est le cadeau parfait pour toi ! — et à l’intérieur se trouvait un don à la Fondation Big Brother Big Sister. Cela signifie que cette belle fondation peut recruter de nouveaux bénévoles Grands Frères Grandes Sœurs et permettre une supervision continue et un soutien relationnel pour tous les membres de cette communauté bienveillante.

Pourquoi c’est un super cadeau : L’esprit de Noël n’est-il pas de donner ? De penser à d’autres personnes que nous-mêmes ? De prendre soin les uns des autres ?

Un don fait à un organisme de bienfaisance qui est important pour la personne que vous aimez est une belle offrande. Le plus souvent, vous pouvez le faire spécifiquement en leur nom. C’est le cadeau le plus cool de tous les temps, car vous ne savez jamais à qui vous toucherez la vie, à commencer par le destinataire de ce joli cadeau.

Ce que vous paierez : Les dons à la Fondation Grands Frères Grandes Sœurs peuvent être de n’importe quel montant monétaire. Même un peu va un long chemin. Et si vous n’avez pas d’argent à dépenser, vous pouvez donner toutes sortes d’objets physiquesdes vêtements aux jouets et aux livres.

