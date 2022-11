La Fondation Gates promet 7 milliards de dollars pour la santé et l’agriculture en Afrique

Le nouvel engagement sera dépensé au cours des quatre prochaines années et s’ajoute au financement existant de la Fondation Bill & Melinda Gates pour renforcer les systèmes de santé à travers le continent.

NAIROBI, Kenya – Bill Gates, actuellement en visite au Kenya, a annoncé que sa fondation dépenserait 7 milliards de dollars pour améliorer la santé, l’égalité des sexes et l’agriculture en Afrique.

“Les jeunes Africains ont le talent et l’opportunité d’accélérer les progrès et d’aider à résoudre les problèmes les plus pressants du monde”, a déclaré Gates dans un communiqué.