La Fondation Gates promet 7 milliards de dollars pour la santé et l’agriculture en Afrique

NAIROBI, Kenya (AP) – Bill Gates, en visite au Kenya, a annoncé que sa fondation dépenserait 7 milliards de dollars pour améliorer la santé, l’égalité des sexes et l’agriculture en Afrique.

Le nouvel engagement sera dépensé au cours des quatre prochaines années et s’ajoute au financement existant de la Fondation Bill & Melinda Gates pour renforcer les systèmes de santé à travers le continent.

« Les jeunes Africains ont le talent et la possibilité d’accélérer les progrès et d’aider à résoudre les problèmes les plus pressants du monde », a déclaré Gates.

Le nouveau financement intervient alors que les pays d’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique sont confrontés à la pire sécheresse depuis des décennies.

“Nous investirons dans des institutions locales et de nouvelles collaborations qui renforcent la résilience à long terme nécessaire pour rendre ces crises moins fréquentes et moins dévastatrices”, a déclaré le PDG de la Fondation Gates, Mark Suzman.

Lors de sa visite au Kenya, Gates a visité des centres de soins de santé primaires, des instituts de recherche médicale et agricole de premier plan et des petites exploitations agricoles.

Au cours des visites, il a appris de la part des partenaires “quels programmes et approches ont un impact, quels obstacles subsistent et comment la fondation peut mieux soutenir les progrès futurs”, a déclaré la fondation dans un communiqué.

“La fondation continuera d’investir dans les chercheurs, les entrepreneurs, les innovateurs et les travailleurs de la santé qui travaillent pour libérer l’énorme potentiel humain qui existe à travers le continent”, a-t-il déclaré.

Evelyne Musambi, Associated Press