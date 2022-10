La Fondation Gates promet 1,2 milliard de dollars pour éradiquer la poliomyélite dans le monde – Kelowna Capital News

La Fondation Bill et Melinda Gates annonce qu’elle consacrera 1,2 milliard de dollars à l’effort pour mettre fin à la poliomyélite dans le monde.

L’argent sera utilisé pour aider à mettre en œuvre la stratégie de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio jusqu’en 2026. L’initiative tente de mettre fin au virus de la polio au Pakistan et en Afghanistan, les deux derniers pays endémiques, a indiqué la fondation dans un communiqué dimanche.

L’argent sera également utilisé pour arrêter les épidémies de nouvelles variantes du virus. L’annonce a été faite dimanche lors du Sommet mondial de la santé à Berlin.

La fondation indique dans un communiqué publié sur son site Web qu’elle a contribué près de 5 milliards de dollars à l’initiative d’éradication de la poliomyélite. L’initiative tente d’intégrer les campagnes contre la poliomyélite dans des services de santé plus larges, tout en intensifiant l’utilisation du nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2.

Le groupe s’efforce également de renforcer les systèmes de santé nationaux afin que les pays soient mieux préparés aux futures menaces pour la santé, indique le communiqué.

« Les dernières étapes vers l’éradication sont de loin les plus difficiles. Mais notre fondation reste dédiée à un avenir sans poliomyélite, et nous sommes optimistes que nous le verrons bientôt », a déclaré le PDG de la fondation, Mark Suzman.

L’initiative d’éradication est un partenariat public-privé dirigé par un groupe de gouvernements nationaux qui comprend la Fondation Gates, le Rotary International, l’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

The Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CharitéMaladiePhilanthropie