La Fondation Gates finance un effort de 40 millions de dollars pour aider à développer des vaccins à ARNm en Afrique dans les années à venir

DAKAR, Sénégal (AP) — Un investissement de 40 millions de dollars aidera plusieurs fabricants africains à produire de nouveaux vaccins à ARN messager sur le continent où les gens étaient les derniers à recevoir des vaccins pendant la pandémie de COVID-19, a annoncé lundi la Fondation Bill et Melinda Gates.

Même s’il faudra peut-être encore au moins trois ans avant que l’un des vaccins soit approuvé et mis sur le marché, la fondation a déclaré que son investissement dans l’ARNm marque une étape importante dans l’amélioration de l’équité vaccinale.

« Qu’il s’agisse de maladies locales en Afrique comme la fièvre de la Vallée du Rift ou de maladies mondiales comme la tuberculose, l’ARNm semble être une approche très prometteuse », a déclaré dimanche Bill Gates à l’Associated Press après avoir visité l’un des établissements concernés, l’Institut Pasteur de Dakar, Sénégal. « Cela nous permet donc de faire appel à de nombreuses capacités africaines pour travailler sur ces vaccins, et cela pourra ensuite être étendu à plus grande échelle. »

Cette annonce intervient alors que la fondation ouvre son événement annuel de trois jours, les Grands Défis, qui rassemble des scientifiques et des chercheurs en santé publique du monde entier.

L’Institut Pasteur et la société sud-africaine Biovac utiliseront une plateforme de recherche et de fabrication d’ARNm développée par Quantoom Biosciences en Belgique. Les deux fabricants de vaccins basés en Afrique reçoivent chacun 5 millions de dollars de financement de la fondation, tandis que 10 millions de dollars supplémentaires sont réservés à d’autres sociétés qui n’ont pas encore été nommées. Les 20 millions de dollars restants seront reversés à Quantoom « pour faire progresser davantage la technologie et réduire les coûts ».

La technologie des vaccins à ARNm est arrivée au premier plan avec la production de vaccins contre la COVID-19 fabriqués par Pfizer et Moderna. L’approche de l’ARN messager commence par un extrait de code génétique contenant des instructions pour fabriquer des protéines. Et en choisissant la bonne protéine virale à cibler, le corps se transforme en une mini-usine de vaccins.

Ces vaccins à ARNm contre la COVID-19 ont été accélérés tout au long du processus réglementaire et ont obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence. Les nouveaux vaccins en cours de développement en Afrique sont confrontés à un délai de développement beaucoup plus long – de trois à sept ans.

Le Dr Amadou Sall, directeur général de l’Institut Pasteur, a déclaré que cet accord contribuerait à renforcer l’autonomie vaccinale en Afrique. L’institut produit déjà des vaccins contre la fièvre jaune depuis les années 1930 et espère désormais que la technologie de l’ARNm pourra être exploitée pour produire des vaccins contre des maladies endémiques sur le continent comme la fièvre de Lassa, la fièvre de la vallée du Rift et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo.

« Ce que nous voulons, c’est que la prochaine fois qu’il y aura une pandémie – nous espérons que cela n’arrivera pas de si tôt – que l’Afrique soit capable de fabriquer son propre vaccin, de contribuer au développement et de veiller à protéger la population », a déclaré Sall. « Ce qui s’est passé avec le COVID ne devrait plus jamais se reproduire dans le sens où les Africains devraient se faire vacciner par souci d’équité. »

Jose Castillo, directeur général de Quantoom Biosciences, a déclaré que les technologies d’ARNm permettent aux pays à revenu faible et intermédiaire « de devenir autonomes en termes de recherche et de développement ». La plateforme n’a besoin que de 350 mètres carrés (3 800 pieds carrés) d’espace pour avoir une usine de fabrication capable de fabriquer des dizaines de millions de doses.

« De nombreuses personnes dans de nombreux pays n’ont pas eu l’accès dont elles auraient besoin pour se faire vacciner à temps » pendant la pandémie de COVID-19, a-t-il déclaré. « Nous pensons donc que cette technologie aura un impact considérable en termes d’autonomie grâce à une fabrication régionale. »

Avec 8,3 milliards de dollars à distribuer en 2023, la Fondation Gates est le plus grand donateur philanthropique privé. Et avec une dotation de plus de 70 milliards de dollars, son pouvoir d’achat devrait perdurer pendant de nombreuses décennies. Il a dépensé des milliards de dollars pour vacciner contre la polio, traiter et prévenir le paludisme et le VIH et, plus récemment, faire progresser les vaccins contre des maladies comme le choléra.

Mark Carlson de Nivelles, en Belgique, a contribué.