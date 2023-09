La Fondation Gates engage 200 millions de dollars pour payer les fournitures médicales et la contraception

NEW YORK (AP) — La Fondation Bill & Melinda Gates a promis 200 millions de dollars pour aider à sauver la vie des mères et des enfants lors de l’accouchementalors que le plus grand donateur philanthropique américain soutient cette question lors de la conférence annuelle des gardiens de but de l’organisation à but non lucratif, en marge du Assemblée générale des Nations Unies.

Melinda French Gates, qui affirme que le problème lui est personnel, a souri largement en se présentant non seulement comme la co-fondateur et co-président de la fondation mais comme « Nona », ou grand-mère, désignant sa fille aînée, Jennifer, qui était assise dans le public à New York mercredi.

La fondation a promis 100 millions de dollars chacun au fabricant de produits de santé Unitaid et à l’UNFPA, l’agence des Nations Unies pour la santé reproductive, pour financer l’accès aux soins de santé et aux fournitures et informations en matière de contraception dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La Fondation Gates a été un soutien majeur d’Unitaid, faisant don de 50 millions de dollars en 2012 et 2017, selon la base de données des subventions de la fondation.

Fondée en 2017, l’initiative Goalkeepers permet à la fondation de suivre les progrès vers le Objectifs de développement durableque les pays membres de l’ONU ont convenu en 2015 d’atteindre d’ici 2030. Les objectifs fixent des objectifs ambitieux pour réduire la pauvreté, améliorer la santé et l’éducation et protéger l’environnement, même si les progrès vers leur réalisation ont été réduits. a considérablement déraillénotamment suite à la pandémie et à la guerre en Ukraine.

Dans le but d’atteindre un public extérieur aux représentants du gouvernement, aux experts et aux cercles politiques, la fondation a organisé mardi soir une cérémonie de remise de prix à New York et a recruté des influenceurs sur les réseaux sociaux pour la couvrir, a déclaré Blessing Omakwu, qui dirige l’initiative Goalkeepers.

«Mon objectif est qu’ils reviennent en arrière et prennent ces choses que nous avons dites d’une manière très politique et les rendent accessibles à leurs partisans et disent: ‘Écoutez, c’est important.’ Vous devriez vous soucier de la santé maternelle », a-t-elle déclaré.

L’humanitaire et chanteur Bono a reçu un prix spécial pour son travail de plaidoyer pendant de nombreuses années en faveur de l’accès aux soins de santé dans les pays en développement et pour le rôle qu’il a joué dans le lancement du Plan d’urgence du président américain pour la lutte contre le sida, ou PEPFAR.

Le programme de lutte contre le VIH/SIDA a été créé par le président George W. Bush et le Congrès américain il y a vingt ans et on estime qu’il a permis de sauver 25 millions de vies. Le sort du programme, qui expire fin septembre, est incertain en raison d’une demande des législateurs républicains d’interdire les organisations non gouvernementales qui ont utilisé des fonds pour fournir ou promouvoir des services d’avortement.

Bill Gates était absent de la cérémonie de remise des prix mardi car il avait été invité à assister à un événement avec le président Joe Biden, a déclaré French Gates sur scène. Les deux ont annoncé leur divorce en 2021 mais se sont engagés à continuer à travailler ensemble au sein de la fondation.

Parlant de l’avenir du PEPFAR mercredi, Bill Gates a déclaré que l’idée que le programme ne se poursuive pas est assez effrayante, étant donné qu’il continue de fournir des médicaments vitaux à des millions de personnes dans le monde.

« Il est dommage que, au moins temporairement, cette situation se résume à une sorte de question : « Les États-Unis s’adressent-ils au monde et l’aident-ils ? – certaines de ces controverses. Je pense que nous surmonterons cela parce que les États-Unis ont de nombreuses raisons d’être fiers de cela », a déclaré Gates.

Gates a également plaidé en faveur d’une série d’interventions visant à prévenir les décès d’enfants dans l’année suivant leur naissance, ce qui, selon lui, était l’une des premières priorités de la fondation. Il a parlé avec émotion d’une visite qu’il a effectuée dans une clinique sud-africaine, où des médecins ont demandé à la mère d’un enfant décédé ce jour-là si elle pouvait leur permettre d’essayer de déterminer plus précisément la cause du décès du bébé dans le cadre d’une enquête étude plus vaste. Cumulativement, les résultats de cette étude, financée par la fondation, ont fait progresser les connaissances sur les causes de la mortalité infantile.

La fondation a également récompensé les dirigeants de projets qui, selon eux, illustrent les objectifs des objectifs de développement, notamment Eden Tadesse d’Éthiopie, qui a conçu une plateforme pour offrir des opportunités d’emploi aux réfugiés, et Aidan Reilly, Ben Collier et James Kanoff, qui ont lancé un projet. qui livre des légumes et des produits qui autrement seraient jetés aux banques alimentaires aux États-Unis

La lauréate Ashu Martha Agbornyenty, sage-femme camerounaise, a qualifié la reconnaissance de son travail par la fondation de victoire pour celles qui étudient pour devenir sage-femme et pour la santé des femmes dans son pays.

« Tout le monde autour de moi disait : « Il n’y a rien pour la profession de sage-femme. La profession de sage-femme n’est qu’un métier de profane. Il n’y a pas d’avenir pour la profession de sage-femme. Mais étant ici à New York aujourd’hui, c’est une victoire », a-t-elle déclaré debout sur un tapis rouge.

La Fondation Gates n’est pas la seule à annoncer de nouveaux engagements pour soutenir les progrès vers les objectifs de développement. Mardi, la Fondation IKEA a promis 20 millions de dollars pour aider les travailleurs et les communautés qui risquent de perdre leur emploi lors de la transition vers des sources d’énergie renouvelables au Vietnam, en Afrique du Sud et en Indonésie. La Fondation Rockefeller a annoncé la semaine dernière qu’elle consacrerait 75 % de ses ressources sur cinq ans à ce qu’elle appelle les solutions climatiques dans les domaines de l’énergie, de la santé, de l’agriculture et de la finance, en s’engageant à 1 milliard de dollars de fonds accordés. Et la Clinton Global Initiative a annoncé que l’égalité des sexes serait maintenant sois un pilier de son travail.

L’année dernière, la Fondation Gates a mis l’accent sur la faim et a promu son soutien aux cultures conçues pour s’adapter au changement climatique et résister aux ravageurs agricoles, qui ont été critiqués par des groupes d’agriculteurs et des chercheurs qui affirment que cela entre en conflit avec les efforts mondiaux de protection de l’environnement.

___

La couverture de l’Associated Press sur la philanthropie et les organisations à but non lucratif reçoit le soutien de la collaboration de l’AP avec The Conversation US, grâce au financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu. Pour toute la couverture philanthropique d’AP, visitez https://apnews.com/hub/philanthropy.