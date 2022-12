La Fondation Gary Sinise accueille le plus grand rassemblement de familles Gold Star à Disney World

Gary Sinise était heureux d’être de retour parmi les personnes avec lesquelles il a noué des liens incroyables au fil des ans pour le premier Snowball Express en personne depuis plus de trois ans, un événement qui avait pris un format virtuel en raison de la pandémie.

Début décembre, des années de réunions en ligne étaient enfin révolues alors que près de 2 000 membres de la famille de héros militaires tombés au combat se sont réunis pour une expérience de cinq jours à Walt Disney World au nom de la Fondation Gary Sinise.

“Cette année, nous avons eu beaucoup de nouvelles familles, de jeunes enfants qui n’avaient jamais expérimenté Snowball auparavant”, a déclaré Sinise en exclusivité à Fox News Digital.

“Ils traversent tous la même chose – soit une mort au combat, soit une perte par maladie ou suicide, ou toute autre circonstance tragique qui a emporté leur être cher. Ils font tous face à la même chose, et ils partagent tous leur histoires, et ils se rendent compte, ‘Hé, vous savez, cette personne comprend vraiment ce que je traverse.'”

GARY SINISE NASHVILLE LT. DAN BAND SHOW REND HOMMAGE À 250 FAMILLES D’ANCIENS COMBATTANTS ET DE MEMBRES DE SERVICE TOMBE

Le Fondation Gary Sinise Le programme Snowball Express soutient des milliers de familles de militaires décédés tout au long de l’année avec des ateliers d’autonomisation et des événements communautaires régionaux. À la fin de chaque année, la fondation célèbre les membres de Snowball Express avec une expérience de cinq jours tous frais payés au cours de laquelle les membres de la famille passent du temps ensemble, honorent les êtres chers décédés et cultivent des relations dans un environnement sûr, chaleureux et accueillant.

“Nous avions plus de 1 900 personnes impliquées, et 1 151 d’entre elles étaient des enfants”, a déclaré Sinise. “C’était le plus grand nombre de familles et d’enfants à ce jour. Nous avons toujours essayé d’accueillir 800 à 1 000 enfants. Mais, vous savez, nous grandissons.”

GARY SINISE PARTAGE POURQUOI IL EST « AU-DELÀ DE LA RECONNAISSANCE » POUR LES VÉTÉRANS AMÉRICAIN : DES HÉROS QUI INSPIRENT UN « AVENIR PLUS LUMINEUX »

Tout au long de la semaine, les familles ont eu la chance de se reconnecter, de créer des liens, de partager de la joie ou du chagrin, et simplement de ressentir un peu d’amour.

Le chef Robert Irvine, un ancien chef de la Royal Navy britannique avec une longue histoire de service dans l’armée, a donné de son temps aux enfants lors d’une soirée amusante de musique et de danse au Magic Kingdom.

La star de “Forrest Gump” a décrit l’un des nombreux événements significatifs de la semaine, la Marche de la Gratitude.

Au lever du soleil un matin, les familles du Snowball Express se sont rassemblées à l’entrée pour hisser le drapeau ensemble et ont été accueillies par plus de 1 000 Disney VoluntEARS. Le groupe a ensuite marché le long de Main Street, aux États-Unis, en direction du château de Cendrillon, où les enfants ont écrit des messages à leurs proches perdus sur des parchemins spéciaux.

Mickey Mouse a aidé les enfants à mettre les messages dans un grand chaudron, qui ont ensuite été envoyés dans le ciel.

“C’est magnifique. Ces enfants vivent dans tout le pays, donc ils pourraient être la seule famille de cette ville à avoir perdu quelqu’un, mais quand ils viennent à Snowball, ils sont avec tout le monde”, a déclaré Sinise.

“Ils ont beaucoup d’amour et beaucoup de soutien. C’est quelque chose. Nous en avons tellement qui ont sacrifié leur vie pour notre pays, et ils laissent derrière eux ces familles. Et nous ne voulons pas les oublier – déjà.”

Sinise a déclaré que les vacances peuvent être une période difficile pour les enfants et les familles.

“C’est pourquoi nous le faisons [Snowball Express] en décembre. C’est une période difficile pour les enfants… les vacances et la disparition de leur héros décédé. Nous voulons les rassembler et les serrer dans nos bras.”

“Nous avons un groupe incroyable de bénévoles et de commanditaires qui se sont impliqués pour célébrer les enfants et les rassembler dans l’endroit le plus magique de la planète”, a-t-il déclaré. “Nous fournissons toutes sortes de divertissements. Nous fournissons des services, nous fournissons des conseils, nous fournissons beaucoup de plaisir. C’est vraiment un événement magnifique et vraiment… c’est l’un de nos événements phares à la fin de l’année. Parce qu’il est si grand, il nécessite tant de choses.”

Il a félicité American Airlines pour avoir poursuivi son soutien en tant que sponsor de voyage de la fondation et avoir fourni des billets pour accueillir chaque famille.

“Nous avions plus d’un millier de chambres d’hôtel cette année”, s’est-il vanté. “Nous prenons en charge environ la moitié de l’hôtel Coronado Springs là-bas.”

“Disney World est un endroit amusant pour les emmener, et il n’y a rien de tel, vraiment, en termes de quelque chose comme ça pour les enfants Gold Star.”

Sinise et sa fondation, qu’il a fondée en 2011, ont aidé des milliers d’enfants depuis qu’ils sont devenus un fonctionnaire Initiative boule de neige en 2017 .