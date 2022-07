La fondation Fire cherche des dons de bienfaisance pour une nouvelle caserne de pompiers à Mt. Morris – Shaw Local

MT. MORRIS – La Mt. Morris Fire Foundation cherche à lever 2 millions de dollars pour couvrir le coût d’une nouvelle caserne de pompiers.

Le coût estimé d’un nouveau bâtiment est de 4,5 millions de dollars, et la fondation à but non lucratif, ainsi que le personnel du district d’incendie, demande l’aide du public pour éviter d’augmenter les taxes foncières.

La caserne de pompiers actuelle de Mt. Morris a presque 100 ans et a été construite à l’origine comme un concessionnaire automobile et une station-service lorsque le modèle T remplissait les rues.

La station a été modifiée au fil des ans pour rester fonctionnelle, cependant, avec des plafonds bas, des portes basculantes étroites, de la brique poreuse et la proximité de la rue, entre autres problèmes. Le conseil de fondation et le personnel du service d’incendie poursuivent la construction d’un nouveau bâtiment.

« Notre caserne de pompiers a atteint sa durée de vie utile », a déclaré le chef des pompiers Rob Hough. « Notre engagement à sauver des vies n’a pas faibli et le personnel continue de servir la communauté malgré l’environnement incontestablement difficile et dangereux dans lequel il opère. La nouvelle caserne de pompiers nous permettra de fonctionner de manière sûre et réactive dans un avenir prévisible. »

Le coût du nouveau bâtiment reflète la prudence budgétaire et correspond à celui des stations situées dans des communautés de taille similaire du nord-ouest de l’Illinois.

Le coût initial prévu est de 4,5 millions de dollars et le district ne cherche en aucune façon à augmenter les impôts, ont déclaré des responsables. Outre les dons de bienfaisance, le district recherche des subventions étatiques et fédérales, ainsi que des prêts à faible taux d’intérêt locaux, étatiques et fédéraux.

« Il s’agira d’une structure modeste et sensée qui s’inscrira dans l’esthétique du centre-ville », a déclaré Scott Diehl, président du conseil d’administration du district des incendies. « Cela offrira au district l’espace dont il a tant besoin avec un peu d’espace pour se développer. Il est conçu pour remédier aux inefficacités du bâtiment actuel et fournir un environnement moderne et sûr à notre personnel. »

Le district de protection contre les incendies de Mt. Morris dessert une zone de 45 milles carrés entourant la ville, répondant à près de 1 100 appels d’urgence chaque année.

Le district emploie un chef des pompiers et six ambulanciers/ambulanciers paramédicaux, et s’appuie sur le dévouement de 20 bénévoles, ont indiqué des responsables dans un communiqué de presse.

“Depuis 2000, en raison d’une augmentation drastique des appels médicaux, la caserne des pompiers est dotée de personnel 24 heures sur 24, sept jours sur sept avec des ambulanciers paramédicaux sur place”, selon le communiqué.

Les dons peuvent être envoyés par la poste à la Mt. Morris Fire Foundation, 15 E. Center St., Mt. Morris, IL 61054.

Pour en savoir plus sur la mission de la fondation et pour faire un don en ligne, visitez mtmorrisfirefoundation.com.