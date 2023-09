La Fondation Finlandia National recherche 3 millions de dollars pour un projet patrimonial | Actualités, Sports, Emplois

PASADENA, CA – La Fondation Finlandia National (FFN) a lancé un « Sauver la Finlande en Amérique » campagne de collecte de fonds pour soutenir l’acquisition des actifs culturels et historiques du Finnish American Heritage Centre (FAHC) sur le campus de l’Université Finlandia, aujourd’hui fermée, à Hancock, Michigan.

FFN est une organisation à but non lucratif fondée en 1953 pour soutenir et promouvoir les intérêts finno-américains et proposer des programmes, des bourses et des subventions connexes. En mars 2023, lorsque l’Université Finlandia a annoncé sa fermeture, le conseil d’administration de la FFN a immédiatement agi pour acquérir le FAHC et ses archives, artefacts et programmes. Il s’agit notamment de la Finlandia Art Gallery, du Price of Freedom Museum, de la Finnish American Folk School, de North Wind Books et du mensuel Finnish American Reporter.

L’effort de collecte de fonds du FFN est la première étape d’un plan en plusieurs phases visant à maintenir les programmes actuels, le personnel, la conservation et l’entretien des biens matériels. FFN attend la confirmation de son achat du bâtiment du FAHC et travaille au déménagement des collections qui étaient hébergées dans d’anciens bâtiments universitaires. Les futurs projets prioritaires incluent la numérisation des dossiers pour les rendre accessibles aux chercheurs du monde entier, ainsi que la création d’une dotation pour assurer la santé future de l’AFHC et de ses entités.

« Ces fonds sont nécessaires de toute urgence pour protéger et préserver les fragments de l’Amérique finlandaise qui racontent collectivement l’histoire du peuple et son impact sur l’histoire des États-Unis. » » déclare Anne-Mari Paster, présidente de la Fondation Finlandia, basée à Pasadena, en Californie. « Nous encourageons tous à nous aider à sauver ce que nous appelons le Smithsonian de l’Amérique finlandaise. »

Une courte vidéo sur ce projet est disponible sur la chaîne YouTube de la FFN, youtube.com/c/FinlandiaFoundationNational. De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de la FFN, FinlandiaFoundation.org.

À propos de Finlandia

Fondation Nationale, Inc.

Férocement finlandais depuis 1953, nous défendons notre culture et notre patrimoine à travers les États-Unis en soutenant les opportunités éducatives et en promouvant des programmes diversifiés, pertinents et enrichissants. Finlandia Foundation National, Inc. (FFN) vise à connecter, inspirer et renforcer la communauté finno-américaine à travers un réseau de près de 60 chapitres à travers les États-Unis. FFN lève des fonds pour constituer sa dotation et assurer la poursuite de ses programmes, qui mettent en valeur les contributions et les réalisations exceptionnelles d’artistes et d’universitaires finno-américains. FFN accorde des dizaines de subventions et de bourses chaque année et fournit un financement essentiel pour maintenir les traditions culturelles qui représentent l’héritage de la Finlande et les divers intérêts de l’Amérique finlandaise.







